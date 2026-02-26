Premium

Redazione
il26 Febbraio 2026
Eccoli in azione i ladri del rame delle ricariche

Eccoli in azione i ladri del rame delle ricariche: Electra ha diffuso un video in cui li si vede in azione, mentre tagliano i cavi.

Le immagini sono state riprese con telecamere a circuito chiuso (qui potete vedere il VIDEO).  Disarmante il commento del numero uno della società francese, Aurélien De Meaux:Quasi ogni notte i cavi di ricarica vengono tagliati e rubati. Non è un caso. Lo fanno bande organizzate”. Ovviamente si tratta di un grave danno economico per chi gestisce le colonnine (sempre ad alta potenza). Ma anche per chi in quegli stalli vorrebbe ricaricare e non può farlo. Nel VIDEO si vedono tre malviventi a volto coperto che, col buio, iniziano ad armeggiare attorno alle colonnine con una motosega. Operano indisturbati, con l’aria di chi sta lavorando. Si sentono le loro voci e il rumore dell’attrezzo utilizzato. Un VIDEO che conferma la necessità sempre più stringente di piazzare le colonnine soprattutto in luoghi presidiati h.24.

L’avviso dell’antifurto installati penzola con che resta del cavo di ricarica, comunque tagliato e rubato.

Neppure l’antifurto installato in Francia frena i malviventi

L?amarezza del numero uno di Electra diventa sgomento se si guarda l’immagine che vi proponiamo qui a destra.  Arriva sempre dalla Francia. Pochi giorni avevamo riferito la notizia di un antifurto apposto sui cavi di alcuni operatori,tra cui Ionity. Con tanto di cartello e l’avviso: “Attenzione: protezione con allarme GPS – Cable”.  Ebbene, neppure quello sembra spaventare i ladri di rame, come conferma questa foto con l’avviso e quel che resta dei cavi, comunque tagliati. È evidente che siamo in presenza di una piaga talmente estesa da richiedere uno sforzo investigativo particolare. Anche perché, come dice giustamente il numero uno di Electra, siamo di fronte a bande organizzate, non a furtarelli isolati.

