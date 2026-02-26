





Eccoli in azione i ladri del rame delle ricariche: Electra ha diffuso un video in cui li si vede in azione, mentre tagliano i cavi.

Le immagini sono state riprese con telecamere a circuito chiuso (qui potete vedere il VIDEO). Disarmante il commento del numero uno della società francese, Aurélien De Meaux: “Quasi ogni notte i cavi di ricarica vengono tagliati e rubati. Non è un caso. Lo fanno bande organizzate”. Ovviamente si tratta di un grave danno economico per chi gestisce le colonnine (sempre ad alta potenza). Ma anche per chi in quegli stalli vorrebbe ricaricare e non può farlo. Nel VIDEO si vedono tre malviventi a volto coperto che, col buio, iniziano ad armeggiare attorno alle colonnine con una motosega. Operano indisturbati, con l’aria di chi sta lavorando. Si sentono le loro voci e il rumore dell’attrezzo utilizzato. Un VIDEO che conferma la necessità sempre più stringente di piazzare le colonnine soprattutto in luoghi presidiati h.24.

Neppure l’antifurto installato in Francia frena i malviventi

L?amarezza del numero uno di Electra diventa sgomento se si guarda l’immagine che vi proponiamo qui a destra. Arriva sempre dalla Francia. Pochi giorni avevamo riferito la notizia di un antifurto apposto sui cavi di alcuni operatori,tra cui Ionity. Con tanto di cartello e l’avviso: “Attenzione: protezione con allarme GPS – Cable”. Ebbene, neppure quello sembra spaventare i ladri di rame, come conferma questa foto con l’avviso e quel che resta dei cavi, comunque tagliati. È evidente che siamo in presenza di una piaga talmente estesa da richiedere uno sforzo investigativo particolare. Anche perché, come dice giustamente il numero uno di Electra, siamo di fronte a bande organizzate, non a furtarelli isolati.