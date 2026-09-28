Eccola la ID.Tiguan: prime foto



















Ecco la ID.Tiguan: la Volkswagen ha messo in rete le prime immagini del Suv elettrico che sostituisce l’accoppiata ID.4-ID.5.

Ecco la ID.Tiguan, erede della ID.4

Il passaggio è delicato, perché finora la ID.4 è stata la VW elettrica di gran lunga più venduta. Più richiesta anche della ID.3, che nei piani iniziali doveva raccogliere l’eredità della Golf nell’elettrico. Ma la strategia del gruppo tedesco è ora quello di utilizzare anche nei modelli a emissioni zero i nomi più conosciuti. E quindi, dopo la ID.Polo, ecco arrivare la ID.Tiguan, che è poi una riedizione migliorata della ID.4. “Più di 8,3 milioni di veicoli Tiguan prodotti dimostrano la forza e la fiducia associate al nome di questo modello”, spiega Thomas Schäfer, capo della marca VW. “Il modello completamente elettrico si basa sui punti di forza del bestseller. E offre un design premium, uno spazio generoso, un funzionamento intuitivo e tecnologie innovative. Insieme, entrambi i modelli formano una forte offerta per le diverse preferenze di propulsori dei nostri clienti”.

Un aspetto più robusto, meno sbarazzino

Dopo le notizie sul cambio di nome trapelate a inizio agosto, la Volkswagen ha messo in rete le prime immagini della ID.Tiguan. Le foto sono leggermente camuffate da pixel, ma le nuove linee sono ben visibili. La parte anteriore diventa più angolare, con una firma leggera continua e con un aspetto più robusto, finora riservato ai modelli termici. Nelle viste laterali e posteriori, fa notare la testata tedesca Electrive, “VW si stacca da alcuni dei dettagli giocosi dei precedenti modelli ID. Maniglie delle porte classiche e un portellone posteriore più chiaramente sagomato con una striscia luminosa continua sottolineano il carattere da SUV con i piedi per terra. In combinazione con le ruote ottimizzate aerodinamica e la forte linea di spalle, l’ID. Tiguan appare più dinamico…”. In sostanza: una miscela tra le linee della precedente ID.4 e della Tiguan con motori a combustione.