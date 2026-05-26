Eccola la Ferrari Luce: 1.050 Cv, da o a 100 in 2,5″







Eccola la Ferrari Luce: dopo una lunga gestazione (e molti mugugni tra i ‘puristi’), la Casa di Maranello ha svelato la sua prima auto a batterie.

Eccola la Ferrari Luce: 4 motori con trazione integrale

La scelta tecnologica è caduta sui motori sincroni a magneti permanenti a flusso radiale, derivati da quelli utilizzati nell’F80. Lo sviluppo del sistema, spiega la Ferrai è stato supportato da oltre 120.000 ore di ricerca e sviluppo, più di 250 motori testati al banco e 9 brevetti. L’architettura funziona fino a 800 V, con motori posteriori che erogano 310 kW/355 Nm e motori anteriori che forniscono 105 kW/140 Nm. La densità di potenza complessiva per asse raggiunge 4,80 kW/kg. L’architettura a 4 motori, con due unità per asse, non è stata sviluppata esclusivamente per aumentare la potenza complessiva. Ma principalmente per aumentare il livello di controllo della coppia. Sull’asse posteriore, in modalità Launch Control, fino a 7.750 Nm vengono trasferiti a terra, una cifra derivata dai 355 Nm erogati da ciascun motore posteriore. E amplificata dal rapporto di riduzione dell’asse.

Da 0 a 100 in 2,5”, velocità di punta 310 km/h

Il rotore utilizza magneti montati sulla superficie in una configurazione Halbach. Una soluzione che concentra il flusso magnetico esclusivamente verso lo statore per aumentare la densità di coppia. E diverse maniche in fibra di carbonio da 1,6 mm per contrastare le forze centrifughe a velocità più elevate senza penalizzare il peso. “Segmentare e alleggerire il rotore (cavo al centro) riduce la massa, l’inerzia e le forze centrifughe”, spiega la Ferrari. “Consentendo 30.000 giri/min nella parte anteriore e 25.500 nella parte posteriore, nonché un’accelerazione angolare massima di 45.000 giri/s (da fermo a velocità massima in meno di 1 secondo). L’elevata velocità di rotazione è essenziale per massimizzare la coppia trasmessa alle ruote e per mantenere le dimensioni complessive al minimo assoluto”.

Batteria 122 kW, ricarica a 350 kW, autonomia 530 km

Il Ferrari Power Pack (FPP) è un modulo di alimentazione integrato estremamente compatto dotato di sei moduli SiC, driver di gate e un sistema di raffreddamento. Per garantire le migliori prestazioni di ricarica su qualsiasi infrastruttura, Ferrari ha sviluppato un booster DC/DC ad alta tensione che aumenta la tensione erogata dalla stazione. Consentendo la ricarica fino a 150 kW anche su colonne da 400 V. Il componente opera con una frequenza di commutazione superiore a 1 MHz. Pesa solo 8 kg ed è progettato per garantire la massima densità di potenza possibile senza compromettere le prestazioni di ricarica. Il componente Combo integra l’elettronica necessaria per convertire la corrente alternata dalle stazioni di ricarica in corrente continua. E quindi ricaricare la batteria ad alta tensione fino a 22 kW in AC, oltre a incorporare il convertitore DC/DC per caricare e mantenere la batteria ausiliaria da 12 V. Il picco di potenza di ricarica è di 350 kW.

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