Ecco Raval, la Cupra elettrica da 25 mila euro

Il nuovo modello verrà prodotto in Spagna, dove nasceranno anche le piccole Volkswagen elettriche: “CUPRA Raval sta plasmando il nostro futuro. In quest’auto confluisce tutto ciò che Cupra rappresenta: emozione, design sorprendente, prestazioni elettrificate e, come sempre, attenzione al guidatore”, spiega Markus Haupt, CEO ad interim di Cupra. “Per noi la Raval è più di un’auto. Ciò che la rende davvero speciale è il progetto che c’è dietro, la Electric Urban Car Family, che siamo orgogliosi di guidare dalla Spagna. Stiamo rafforzando le sinergie all’interno del Brand Group Core. E trasformando il Paese in un hub per la mobilità elettrica, rendendo queste auto accessibili a milioni di persone”. E così la Spagna, grazie a Vw Group ma non solo, si conferma un hub produttivo cruciale anche nell’elettrico. Mentre l’Italia sta a guardare.

Incentivi 2025, come funzionano? Il VIDEO di Filippo Pagliuca