Ecco lo “spadino”: Marco torna al volante della sua 500e Icon (e ringrazia)

Arriva lo "spadino" e Marco può tornare al volante della sua cara 500e Icon, bloccata da 15 giorni per un guasto alla batteria di servizio che ne impediva l'apertura. Lui è al settimo cielo e ringrazia la nostra community che l'ha consigliato e confortato. Il clamore sulla sua brutta avventura (l'articolo è stato letto da 35.000 utenti e ha suscitato 62 commenti) ha smesso anche la filiera di assistenza.

“Grazie a Vaielettrico, ai lettori e a Loris dell’Officina Campello Motors che mi ha anche lavato l’auto”

“Volevo ringraziare la redazione di Vaielettrico che anche grazie alla pubblicazione del mio annoso ed incredibile problema sul vostro sito e all’attenzione generata da esso, dopo 15 giorni sono riuscito a riportare a casa finalmente la mia 500e Icon. Il vostro articolo è stato visto anche dal responsabile officina Sig. Loris di Campello Motors di Padova.

Una volta incontrati in sede a Padova lo stesso responsabile, capita l’assurdità degli avvenimenti capitatemi, si è subito attivato per poter ottenere un duplicato degli spadini in breve tempo e così è successo. Una volta aperta con i duplicati il problema è stato rilevato come da voi indicato, e da tutti i commenti dei lettori utilizzatori di 500e nella batteria servizi 12 V. Ora finalmente ho le chiavi di emergenza inserite nei telecomandi è una batteria servizi nuova.

Ho gustato il ritorno all’elettrico nel viaggio da Padova alla mia cittadina Adria, dopo 15 giorni di riutilizzo endotermico. Devo affermare che la cosa mi ha riempito di soddisfazione.

Nota Bene il Sig. Loris di Campello Motors di Padova mi persino fatto lavare l’auto, insomma dopo mille peripezie mi è sembrato di uscire di nuovo dal concessionario con una nuova 500e. Grazie a tutti dei consigli che mi sono pervenuti, e del servizio che voi di Vaielettrico fornite a noi utenti e neofiti del mondo dell’elettrico„. Marco Doati

Anche un whatsapp all’autista del carroattrezzi non guasterebbe

Risposta- L’epilogo della sua vicenda ci conforta. E ci gratifica essere stati utili per risolvere il suo problema. Morale della favola: il mondo della mobilità elettrica non è il paradiso in terra, tanto si può e si deve migliorare, ma ce la possiamo fare.

PS: Mandi un whatsapp a quel cafone dell’autista del carroattrezzi, anche da parte nostra.

Le vostre auto usate in vendita ora le proponiamo anche sul nostro canale YouTube.



