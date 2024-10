Ecco la Renault 4, prime foto ufficiali alla vigilia del Salone di Parigi, in cui avverrà la presentazione vera a propria. Autonomia dichiarata “fino a 400 km”.

Ecco la Renault 4: un crossover più costoso della R5

Non sarà un’elettrica primo prezzo, per aspettare un modello più economico nella gamma della marca francese bisognerà aspettare la nuova Twingo, in arrivo tra due anni.

La Renault annuncia infatti che la 4 E-Tech Electric “trova il suo posto ideale nel segmento B, appena sopra Renault 5 E-Tech. Leggermente più grande e più “voluminosa” rispetto a quest’ultima, si posiziona come Captur rispetto a Clio“. C’è da aspettarsi quindi un prezzo di partenza ben superiore ai 30 mila euro, dato che si punta a una clientela chic, tra cui “le giovani famiglie che preferiscono linee e abitabilità di un SUV“. Con spiccata versatilità all’interno.

Nel comunicato della Renault non ci sono molti dati tecnici, anche se l’autonomia dichiarata fa pensare a una batteria da 50-52 kWh, simile a quella della R5. Ci si sofferma piuttosto su praticità e modularità di carico: “420 litri ‘cubi’, soglia di carico più bassa che mai”. Con panchetta pieghevole e sedile del passeggero trasformabile in tavolino.

“Utilizzo versatile, anche su sentieri accidentati”

La Renault promette che la R4 è adatta a qualsiasi utilizzo, su strade asfaltate o sentieri accidentati. Con un comfort garantito grazie alla maggiore altezza libera dal suolo e al sistema antislittamento avanzato Extended Grip. Guida con funzione One Pedal.

La base tecnica è la stessa della Renault 5, la piattaforma industriale AmpR Small. “Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault fa un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa”, spiega Fabrice Cambolive, CEO della marca Renault. “Questo modello completa una gamma già molto estesa che comprende Megane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric. Mancava un’auto compatta, ma con una bella spaziosità.

E ora c’è, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un’auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un’elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo di tecnologia utile e comfort”.

