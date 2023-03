Ecco la nuova VW ID.3: a poco più di tre anni dal lancio, è già tempo di un refresh dell’auto che dovrebbe raccogliere l’eredità della Golf nell’elettrico.

Ecco la nuova VW ID.3: primo restilyng dopo tre anni

In gennaio è salita al quarto posto nella classifica delle EV più vendute in Europa. Un piazzamento che ancora non può soddisfare la Volkswagen. E così la marca tedesca ha proceduto a un precoce restyling. Parlando di “un aggiornamento completo: interni ed esterni a un nuovo livello per la seconda generazione“. Con un “design degli esterni affinato fin nei dettagli”. E rivelando (udite udite) che in questo “le proposte della clientela sono state accolte e implementate“. Quanto al software che tanti problemi ha creato nei mesi del lancio della ID.3, si parla di “una tecnologia aggiornata con software di ultima generazione. Display da 30,5 centimetri (12 pollici), console centrale con porte USB-C Power Delivery“. Con un approccio definito “intuitivo, adatto all’uso quotidiano, user friendly. Con e-Route Planner, Plug & Charge, head-up display con realtà aumentata e sistemi di assistenza intelligenti (come l’Intelligent Travel Assist con swarm data). Il tutto “per guida ricarica ancora più semplici e comode”.

In arrivo una versione più economica con batteria più piccola

La Volkswagen assicura che si è prestata ancora maggior attenzione alla sostenibilità. Con materiali privi di prodotti di origine animale ed elevata percentuale di materiali riciclati. La consegna avviene con un bilancio di CO2 definito “neutro4″. Quanto alle batterie, la scelta è ancora tra le versioni con capacità netta di 58 kWh o 77 kWh, con autonomia che raggiunge i 546 km (WLTP) nella versione più costosa. In futuro sarà disponibile anche una batteria di dimensioni più ridotte, ovviamente meno costosa. Il restyling della ID.3 è un altro step nel faticoso inseguimento a Tesla: finora sono stati consegnati oltre 600.000 auto della nuova generazione ID. in tutto il mondo con una gamma che comprende sei modelli. Nella scheda rilasciata da VW non si parla al momento di prezzi per la nuova versione; attualmente i listini partono da 40.900 euro, meno incentivi.