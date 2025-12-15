Ecco la nuova Smartina: arriva a fine 2026

Ecco la nuova Smartina: l’arrivo sul mercato è confermato per fine 2026 e c’è già una notevole attesa.

Ecco la nuova Smartina, due posti come l’originale

Nell’immagine che circola si vede la futura Smart #2 (questo il nome definitivo) arrivare in lontananza. È ancora parzialmente camuffata, ma quel che interessa a noi è che le proporzioni sono quelle dell’originale. E questo, in un mercato che ha bisogno di piccole citycar elettriche, dopo tanti Suv, è la conferma di un’ottima notizia. Lucio Tropea, che guida la filiale italiana di Smart, su LinkedIn ha aggiunto qualche altro particolare a quel che già si sapeva: “La #2 inaugurerà la nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA). Per una delle fasi di validazione sono stati allestiti dei muletti su carrozzerie 453, che vestono la 4° generazione della city car più amata di sempre. Arrivo previsto: fine 2026”. Come noto la piccola Smart (come il resto della gamma) verrà costruita in Cina negli impianti di Geely, socia al 50% con Mercedes.

Anche Stellantis sta pensando a una nuova generazione di piccole da 14 mila euro

Per il resto bisogna rifarsi a quel che disse a inzio settembre Dirk Adelmann, n.1 di Smart Europa: “La Smart #2 aprirà una nuova era nella mobilità urbana individuale. Specie nelle classiche smart cities, come Roma e Parigi. La decisione arriva al momento giusto, beneficiamo del know dei nostri principali azionisti, Mercedes e Geely. E sperimentiamo un forte supporto dai nostri nuovi investitori, come testimonia il successo del lancio commerciale della Smart #5. La nuova Smart #2 diverrà un’unica, ma fondamentale aggiunta nel portafoglio di Smart in Europa”. Aspettiamo dunque versione definitiva, autonomia e prezzi. Mentre si vocifera che anche Stellantis stia pensando di lanciare una nuova generazione di piccole elettriche, con prezzi sui 14 mila euro. Con i marchi Fiat, Citroen e Peugeot, sull’onda della decisione annunciata dalla UE di favorire la nascita di una nuova categoria di mini-car.