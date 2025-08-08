Nella prima metà del 2025, SAIC Motor ha venduto oltre 2,05 milioni di veicoli con un calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono andati meglio gli ultimi mesi. In giugno SAIC  ha venduto 365.000 veicoli, con un aumento del 22% sul giugno dell’anno scorso.

  • LEGGI anche Batterie auto a stato solido? “Le vedremo fra dieci anni” e guarda il VIDEO