Boom di preordini (11.067 nelle prime 24 ore dal lancio) per la nuova serie MG4 EV di SAIC Motor, uno dei modelli cinesi più diffusi in Italia e in Europa. Le prime consegne in Cina partono in questi giorni, mentre solo in settembre arriverà la novità più ghiotta, cioè la versione con rivoluzionarie batterie semi-solide, annunciata a metà luglio. Per ora la nuova hatchback MG4 è disponibile in quattro varianti, a prezzi compresi fra 73.800 e 105.800 yuan (da 10.100 a 14.400 dollari). I primi esemplari arriveranno in Europa entro quest’anno.

Tanto di più, per appena 10.100 dollari (in Cina)

Crescono le dimensioni. Due opzioni di batteria LFP

La MG4 EV è leggermente più grande della versione precedente (4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm). Le quattro varianti sono Comfort, Ease, Freedom e Smart.

È disponibile con due opzioni di batteria LFP: 42,8 kWh e 53,9 kWh che in condizioni ottimale si ricaricano dal 30% all’80% in 20 minuti. L’autonomia nel ciclo CLTC è rispettivamente di 437 km (272 miglia) e 530 km (330 miglia). Il telaio presenta sospensioni anteriori indipendenti di tipo MacPherson e posteriori non indipendenti con assale torcente.

Le linee sono più morbide rispetto al modello precedente e riprendono il design della Cyberster. In particolare nel posteriore con fanali posteriori a freccia, che si ispirano alla bandiera Union Jack.

Gli interni sono più spaziosi grazie alla tecnologia di integrazione della batteria Cell-to-Body (CTB), che riduce l’altezza del pavimento. L’infotainment è completamente rinnovato. La nuova MG4 è la prima ad essere dotata del sistema di connettività Smart Driving di OPPO, che consente l’integrazione tra smartphone e veicolo, l’assistenza vocale tramite intelligenza artificiale e molte altre funzionalità avanzate. Con gli aggiornamenti OTA, il veicolo acquisirà nuove funzionalità, come il parcheggio a distanza e aggiornamenti di sicurezza. Domina plancia lo schermo centrale flottante da 15,6 pollici.

In settembre si alza il velo sulle batterie a stato semi-solido

Solo in settembre SAIC svelerà la tecnologia e i prezzi della MG4 con batteria semi-solida, che sarà consegnata alla fine del 2025. Sarà la prima auto in commercio con le rivoluzionarie batterie e SAIC non ha lesinato complimenti per i suoi ingegneri che “hanno infranto il monopolio dei materiali e superato le barriere tecniche” per la nuova tecnologia, trasformando “l’impossibile in produzione di massa“. La nuova batteria, fornita da QingTao Energy, contiene solo il 5% di elettrolita liquido. MG afferma che ha superato rigorosi test di sicurezza, tra cui un test di foratura a 360 gradi, e offre un’autonomia CLTC di 537 chilometri. La densità energetica è stimata in 180 Wh/kg.

Inoltre, MG sostiene che la batteria semi solida resiste meglio al freddo, con prestazioni del 13,8% migliore rispetto alle tradizionali batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) a – 7 gradi centigradi. SAIC ha investito circa 68 milioni di dollari solo per sviluppare una lega di alluminio e terre rare per la struttura della batteria, incorporando lantanio e cerio per aumentarne la resistenza e la resistenza termica.

Il gruppo SAIC, però, non è nuovo a mirabolanti annunci poi smentiti dai fatti. La stampa cinese ha ricordato per esempio quando, l’anno scorso, promise che il suo nuovo modello IM L6 avrebbe montato una batteria allo stato solido totale con 1.000 km di autonomia. Ma a tutt’oggi nessun veicolo IM dispone di questo “Santo Graal” delle batterie e nemmeno di una batteria a stato semi-solido. Vedremo in settembre.