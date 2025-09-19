Premium

Redazione
il19 Settembre 2025
Ecco la mia ricarica “fai da te” in garage: cosa ne dite?

ricarica garage
Ecco come vorrei predisporre la ricarica dell’auto elettrica nel mio  garage condominiale, avendo una ragionevole garanzia di sicurezza. Cosa ne pensate? Ce lo chiede un lettore campano.  Scriveteci all’indirizzo info@vaielettrico.it.

Bastano presa industriale e cavo da 2,5 mm al contatore?

“Ho a disposizione un box privato in autorimessa condominiale. I contatori sono distanti 35 metri dal punto di corrente del mio box (in linea d’aria molto meno, all’incirca 15 metri) e la corrente giunge al box mediante dei cavi da 2,5 mm.

Orbene vorrei sapere se, con una presa industriale interbloccata posso caricare in ragionevole sicurezza l’autovettura impostando la velocità di ricarica a 10 ampere. Antonio da Avellino

No, se il condominio è sottoposto a CPI

Risposta- Facciamo una premessa: i condomini di grandi dimensioni con autorimesse sotterranee con superficie superiore a 300 mq sono sottoposti a una specifica normativa antincendio. Prevede il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che attesta la conformità dell’edificio o di una sua parte alle normative stesse. Se il suo condominio rientra in questa categoria, la ricarica dell’auto elettrica nel suo box è consentita solo previa installazione di un dispositivo di ricarica dedicato (in sostanza una wallbox) realizzata e certificata da un tecnico qualificato. E l’amministratore di condominio deve esserne informato.

Consiglio: sostituire il cavo con uno da 6 mm

ricarica garage

Se invece il suo condominio non è sottoposto alla certificazione antincendio (CPI) può optare per la soluzione indicata, cioè l’utilizzo del caricatore mobile in dotazione, collegato a una presa industriale blu. Tuttavia il cavo da 2,5 mm ci sembra un po’ sottodimensionato, anche limitando la corrente a 10 Ampere. Fossimo in lei lo sostituiremmo con cavo da almeno 6 mm che può reggere fino a 32 Ampere che le garantisce più sicurezza e la possibilità di ricaricare più velocemente sfruttando a pieno la potenza contrattuale.  Il costo per 35 metri lineari non dovrebbe superare i  100 euro, posa in opera compresa.

LEGGI anche “Ricarica domestica: è un must, ma che rompicapo!” e guarda questo VIDEO

Redazione
il19 Settembre 2025
