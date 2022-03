Ecco la Maserati Grecale: nel 2023 l’elettrica

Ecco la Maserati Grecale: sarà in vendita con le prime due versioni già quest’anno, mentre la full-electric arriverà nel 2023, con tecnologia 400 volt.

Ecco la Maserati Grecale: sarà il primo Suv elettrico made in Italy

Sarà il primo Suv elettrico italiano e il secondo modello a batterie della Casa del tridente, affiancando la versione EV della Gran Turismo, anch’essa in vendita dal 2023. Sviluppato presso il Maserati Innovation Lab di Modena, il Grecale sarà prodotto a Cassino. La versione EV si chiamerà Grecale Folgore. Tre le versioni previste al lancio:

GT , spinta da un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV,

, spinta da un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV, Modena con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV

con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV Trofeo, equipaggiata con un performante propulsore a benzina V6, 3.0L, da 530 CV, derivato dal motore Nettuno che equipaggia MC20.

L’anno prossimo arriva anche il SUV elettrico Porsche

I dati tecnici della versione Folgore non ci sono ancora. La più performante tra le versioni a benzina, la Trofeo, avrà accelerazione 0-100 km/h in 3,8” e velocità di 285 km/h. Quanto alle dimensioni, nella versione GT il Grecale è lungo 4.846 mm, con un passo di 2.901, alto 1.670, largo 2.163 mm (specchietti inclusi). All’interno la tecnologia è comandata dai display: lo schermo centrale da 12,3’’ è il più grande mai montato su una Maserati. Il secondo, per i comandi accessori, è da 8,8’’, mentre un terzo è collocato nella fila posteriore per i passeggeri. La versione elettrica, come si diceva, arriverà l’anno prossimo, quando anche la Porsche lancerà il suo primo Suv elettrico, il Macan. Anche di questo modello non si conoscono nel dettaglio le specifiche tecniche, ma parliamo comunque di dimensioni più contenute rispetto al Grecale. La versione attuale è lunga 4,68 cm. e la nuova non dovrebbe discostarsi da questa taglia.

