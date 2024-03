Ecco la mappa on line di tutte le colonnine italiane

Ecco la prima mappa on line di tutte le colonnine installate in Italia. A beneficio di chi, non utilizzando ancora un’auto elettrica, può pensare di non avere un punto di ricarica a “portata di auto”.

Il nome è un po’ burocratico, ma il suo effetto pratico è quanto mai semplice e immediatamente comprensibile. Si chiama Pun, Piattaforma unica nazionale: in sostanza, una mappa interattiva dove trovare tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico sul territorio italiano.

La si trova on line sui siti dei tre enti che hanno collaborato per la realizzazione della mappa. Si tratta del Gse (Gestore dei servizi energetici), di Rse (Ricerca sul sistema energetico) nonché del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Il portale, consultabile all’indirizzo web www.Piattaformaunicanazionale.It e mostra i dettagli sulla tipologia di alimentazione, la potenza massima erogabile, informazioni sugli operatori che erogano il servizio (charging point operator, cpo) e lo stato del punto di ricarica.

A presentare la mappa è stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: «La Piattaforma unica nazionale – ha sottolineato – è un valore aggiunto per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: consente infatti di far convergere verso un unico portale istituzionale tanti dati e informazioni omogenee sulla distribuzione dei punti di ricarica, preziose quanto per gli operatori, tanto per gli enti locali e i cittadini. L’evoluzione di questa piattaforma, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove funzionalità – ha aggiunto il ministro – potrà renderla sempre più utile alla vita quotidiana dei cittadini e alla pianificazione amministrativa».

