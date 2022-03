Ecco la Jeep elettrica: arriva nel 2023

Ecco la Jeep solo elettrica: arriva tra un anno e avrà dimensioni contenute, forse ancora più compatte della Renegade. È stata svelata durante la presentazione del nuovo piano strategico del Gruppo Stellantis, Dare Forward 2030.

Ecco la Jeep elettrica: nasce su piattaforma Peugeot

Chissà come la prenderanno gli ultras che ancora pensano alla Jeep come marchio “duro e puro“, con rugenti motori a benzina e look da veri fuoristrada. Quello mostrato da Stellantis sembra un Suv compatto: verrà prodotto su una base tecnica nata in Francia per Peugeot-Citroen, la e-CMP. Un’architettura modulare che offre la flessibilità necessaria per realizzare auto con diversi stili di carrozzeria, dalle berline ai SUV compatti. È la stessa piattaforma su cui nasce la Peugeot e-2008, tanto per capirci. E su cui anche l’Alfa Romeo dovrebbe basare il piccolo Suv elettrico che verrà lanciato dopo il Tonale, da poco presentato e disponibile anche in versione ibrida plug-in. Non si sa ancora il nome scelto per la prima Jeep a batterie. Ma certo si tratta di un esempio di quante sinergie siano possibili all’interno di un mega-gruppo che dispone di soluzioni tecniche con cui realizzare in breve qualsiasi modello. Oltre al lancio della prima Jeep, annunciati anche l’arrivo del Ram ProMaster (2023) e del pickup Ram (2024), anch’essi elettrici.

Stellantis: 100% delle vendite in elettrico al 2030

Nonostante abbia spesso storto ila naso in passato, il n.1 di Stellantis, Carlos Tavares, ha presentato un piano che si basa tutto sull’elettrico: “Stiamo preparando la strada affinché il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano costituite da veicoli elettrici (BEV) entro fine decennio. Prevediamo di avere più di 75 BEV e di raggiungere vendite annuali globali di BEV di cinque milioni di veicoli entro il 2030“. Ma, contrariamente al passato, questa svolta non sembra più foriera di disastri economici, come invece vaticinato in passato da Tavares: “Stellantis sarà il campione del settore nella mitigazione del cambiamento climatico. Raggiungendo le zero emissioni di carbonio entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030. Assumere un ruolo di leadership nella decarbonizzazione, così come un decisivo passo avanti nell’economia circolare, è il nostro contributo per un futuro sostenibile“.