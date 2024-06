Ecco la Inster, la piccola Hyundai

Ecco la Inster, il piccolo Suv della Hyundai che arriverà in Italia a fine anno. Con ricarica rapida e autonomia (nella versione con batteria 49 kWh) fino a 355 km.

Ecco la Inster: batteria da 42 o 49 kWh, ricarica fino a 120 kW

La Inster è stata svelata in un Salone coreano, il Busan Mobility Show, e si posiziona a metà tra le city car del segmento A e i modelli compatti più grandi del segmento B. È dotata di serie di una batteria da 42 kWh, ma è disponibile anche una Long-Range da 49 kWh. Le due versioni sono alimentate rispettivamente da un motore che eroga 71,1 kW (97 CV) nella variante base e 84,5 kW (115 CV) con batteria Long-Range. La coppia, in entrambi i casi, è di 147 Nm. Il consumo medio WLTP è stimato in 15,3 kWh/100 km. Nelle stazioni in corrente continua da 120 kW la piccola Hyundai può caricarsi dal 10 all’80% in circa 30 minuti in condizioni ottimali. In AC il caricatore di bordo arriva invece a 11 kW. Sono disponibili come optional il sistema di riscaldamento batteria e la pompa di calore. La funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) fornisce alimentazione per i dispositivi esterni (110V/220V), consentendo la ricarica bidirezionale senza apparecchiature aggiuntive. Questo per dare energia dall’auto dispositivi come bici elettriche e scooter.

In Italia prenotazioni da settembre (mancano i prezzi…)

All’interno la Inster ha un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un touchscreen per l’infotainment della stessa dimensione. Con navigazione e una base di ricarica wireless che fa parte di una console centrale. Tutti i sedili possono essere abbattuti e ripiegati, compreso quello del conducente. Sono inoltre disponibili l’opzione sedile a panchetta nell’anteriore e sedili frontali e volante riscaldati. I sedili posteriori sono divisi a metà, scorrono e si reclinano. Sia per l’esterno che per gli interni si è fatto ricorso a materiali sostenibili. Per quanto riguarda il parcheggio, gli ADAS includono il Parking Distance Warning (PDW) Front e Rear con il Rear-View Monitor (RVM). La Inster sarà lanciata quest’estate, inizialmente in Corea, e successivamente in Europa. In Italia sarà possibile prenotarla da settembre, mentre il lancio è previsto a fine anno. Successivamente verrà lanciata la variante Inster Cross, con design più robusto e orientato all’outdoor.

