Ecco la EQB, la quarta Mercedes elettrica (altro Suv…)

Ecco la EQB, quarta Mercedes elettrica dopo la EQC, la EQA e l’ammiraglia EQS. Si tratta dell’ennesimo Suv a batterie, con un massimo di 7 posti.

Ecco la EQB, due versioni, 419 km di autonomia

La produzione è iniziata a ottobre, l’arrivo nelle concessionarie è previsto a inizio 2022. Con prezzi ancora da definire, mentre i dettagli tecnici sono ormai noti. Inizialmente la EQB avrà due versioni, entrambe con doppio motore e trazione integrale: la 300 4Matic da 168 kW e la 350 4Matic da 215 kW di potenza. Entrambe utilizzano una batteria con 66,5 kWh di energia utilizzabile, con la stessa autonomia: fino a 419 km secondo lo standard WLTP. Non un range esaltante per un modello in uscita nel 2022, tanto che Mercedes fa sapere che in un secondo momento arriveranno versioni con percorrenza più estesa. Quanto alla ricarica, un cavo trifase consente di rifornire in AC a 11 kW in 5 ore e 45. In corrente continua il top di potenza è invece a 100 kW, con una curva molto piatta, che consente di passare dal 10 all’80% in 32 minuti.

Per dare slancio alle vendite EV di Mercedes

La EQB viene presentata come un Suv elettrico per famiglie, con notevole spazio a bordo. Anche se le dimensioni non sono enormi: è lunga 4,68 metri (9 cm. in più della Audi Q4), larga 1,83 e alta 1,66. Con un passo di 2,83, lo stesso della GLB. Il coefficiente aerodinamico Cd è 0,28, piuttosto buono per un Suv. La capacità del bagagliaio è compresa tra 465 e 1.620 litri per la 7 posti e tra 495 e 1.710 litri per la 5 posti. Con questo quarto modello, la Mercedes va alla ricerca del tempo perduto nell’elettrico, dato che le vendite finora non sono all’altezza di un marchio così prestigioso. Nei primi 9 mesi del 2021 sono state vendute poco più di 30 mila EV, di cui 17.938 EQC e 13.021 EQA. Quest’ultimo modello, lanciato da pochi mesi, è quello da cui ci aspetta di più in termini di volumi.