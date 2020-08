Ecco la bici elettrica a guida autonoma. Nace al MIT di Boston

Ecco la bici a guida autonoma. L’ha ideata e prodotta il MIT di Boston, il più prestigioso tempio della tecnologia al mondo.

Dopo il Coronavirus tutte le città stanno aumentando le infrastrutture per le biciclette. Oltre a più piste ciclabili, corsie protette e sostegni alla bicicletta, si moltiplicano anche i servizi di bike sharing e altre soluzioni di mobilità leggera. A Boston il gruppo MIT Media Lab City Science propone una soluzione per dare valore aggiunto ai servizi di sharng. E’ la bici elettrica a guida autonoma on-demand. Non solo può operare come parte dell’economia condivisa, ma anche garantire una comodità d’uso mai raggiunta finora.

Il primo problema è: come sta in equilibrio una bici senza conduente? Naroa Coretti, master del team, e Kent Larson, direttore del gruppo, propongono un meccanismo che consente alla bici di passare facilmente dalla modalità a due ruote, quando è in uso, alla modalità triciclo quando l’utente l’abbandona laciando che raggiunga da sola la destinazione successiva.

Senza pilota diventa un triciclo

La bici a guida autonoma passa da una configurazione all’altra utilizzando due attuatori lineari che separano e ricongiungono le ruote secondo necessità. Il prototipo include anche motori elettrici per azionare la bici quando è in modalità autonoma: un motore nel mozzo per guidare la ruota anteriore e un secondo motore per lo sterzo.