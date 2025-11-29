Dieci anni dopo il primo decreto dedicato al retrofit per convertire le auto termiche in elettriche, arriva finalmente il primo kit industrializzato per la Panda 141A. A lanciarlo è ElectroFit Systems srl, con il progetto Nova Energia, presentato dall’imprenditore e docente al Politecnico di Torino Stefano Carabelli al Lingotto di Torino. Un passo storico, che segna l’ingresso del retrofit automobilistico in una dimensione industrializzata.

Ma serve una svolta perchè diventi un’opzione di massa. Su Vaielettrico, Gianfranco Pizzuto ha lanciato l’idea di un retrokit elettrico industrializzato per migliaia di vecchie Fiat 500, Panda e Lancia Y. Ottima visione lanciata proprio quando si è concretizzato il kit per la Panda.

Il claim è chiaro: Hai la Panda? Ecco il kit. Non hai la Panda? Ecco l’auto retrofittata elettrica. Una doppia offerta che valorizza un modello storico e ancora diffusissimo in Italia. Non va dimenticato il successo del Retrokit per la Vespa, che ha dimostrato la fattibilità commerciale del retrofit. Un paradosso, però: le due ruote sono state ammesse alla conversione solo nel 2022, ben sette anni dopo il decreto del 2015.

Un Made in Italy sostenibile: questa è la missione di ElectroFit Systems. «Un’icona che non invecchia. La Panda elettrica conserva tutto ciò che la rende amata: cinque posti veri, spazio da city SUV (fino a 1000 litri di carico), e quella forma squadrata che non ha mai smesso di essere attuale». Questo il comunicato, poi Stefano Carabelli ha illustrato a Vaielettrico la filosofia proposta agli e-driver.

A iniziare dai servizi offerti. «Il cliente ci fornisce una Panda su cui installiamo il kit, e noi la restituiamo rigenerata, restaurata, revisionata, riqualificata e riomologata ufficialmente. Se invece non ne possiede una, siamo noi a proporgliela direttamente».

Il motore

La batteria

Un’auto per la città e per la campagna

Partendo dai dati tecnici, il professor Carabelli disegna l’identikit della Panda Nova Energia: «Parliamo di un’autonomia di 100 km reali, amo l’espressione “onesti”, ovvero in ambito urbano può arrivare a 110. Siamo a un consumo di circa 95 Wh/km. Si tratta di un’auto pensata per l’uso urbano ma anche per un piccolo paese, per chi deve spostarsi in un raggio di 30-40 chilometri».

Ma non solo. «La Panda ancora oggi è molto usata nelle campagne, un veicolo versatile e adatto a due ambienti: strettamente urbano e strettamente rurale». Sulla ricarica la potenza è di 3,3 kW. «Siamo per la ricarica lenta, ben distribuita, e la Panda si presta a chi ha un garage, un giardino o il parcheggio di un’azienda, dove può ricaricare con una semplice presa Schuko. Si ricarica in tre ore e mezza, quattro se proprio siamo a zero. Peraltro è limitabile, perché l’abbiamo pensata per una ricarica domestica e quindi per tutta la notte».

Insieme al kit anche il pannello solare di Solbian

Primi per il kit omologato industrializzato, ma innovativi anche perché con l’auto offrono il pannello solare. Un prodotto realizzato da Solbian, l’azienda del velista Giovanni Soldini e di Luca Bonci, che vanta una lunga esperienza soprattutto nella nautica, ma non solo, nell’integrazione dei pannelli nei veicoli. Lo aveva annunciato a Vaielettrico Bonci, promessa rispettata. «Abbiamo fatto anche tante altre cose insieme. Questo pannello non solo è flessibile, ma si attacca magneticamente: non è incollato». Qui sotto la tabella con i dati del pannello, che permette soprattutto nei mesi più soleggiati di integrare l’autonomia.

Si punta ad un’alta sostenibilità e all’italianità. «Produciamo noi tutto il kit completo e lo facciamo industrialmente. Il kit e-Fi è un prodotto nostro, regolarmente omologato, e non è l’unica cosa che facciamo. Siamo preparati per rispondere a chi ha necessità di un veicolo elettrificato, noi lo portiamo all’omologazione». Oltre alla vendita del kit, si offre assistenza a 360 gradi. E soprattutto «il ministero ci ha accreditato come centro prova». Un riferimento non solo per le auto ma anche, per esempio, per i veicoli agricoli.

Ma quanto costa? Chi monta il kit?

Il kit e-Fit è proposto a 9.000 € + IVA (10.850 €). A questo si aggiunge la Panda, fornita già restaurata: interni rinnovati, carrozzeria riportata all’origine, meccaniche revisionate. Il tutto accompagnato da una garanzia triennale e un costo compreso tra 3.000 e 5.000 €. Il conto finale è presto fatto: tra 14.000 e 17.000 euro. L’azienda non si limita, quindi, a proporre il kit, ma punta direttamente alla vendita delle auto. Pronte da usare in elettrico.

«Per l’installazione del kit possiamo contare sulle officine partner di Nova Energia, selezionate e autorizzate per effettuare il montaggio. In questa fase, però, stiamo organizzando il magazzino: l’obiettivo è predisporre 100 kit direttamente da noi, in modo da avviare la produzione e garantire disponibilità immediata. E abbiamo anche le auto». E la domanda inevitabile: quando sul mercato? La risposta è diretta: «Ci siamo già, basta prenotare sul nostro sito internet».

Per il futuro si pensa ad un modello con una batteria con maggiore capacità? «Ci stiamo lavorando», risponde il professor Carabelli che bruciato le tappe, l’impresa è iniziata nel 2023 ed già approdata in porto. Pronta a navigare.

Un altro tassello verso la transizione energetica, che unisce l’autoproduzione — almeno in parte — la mobilità elettrica e l’economia circolare grazie al recupero delle auto già esistenti. Per di più, con la valorizzazione di un veicolo che ha una lunga storia.

