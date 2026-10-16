Ecco il nuovo Roadster, la Tesla che vola (anche)

Ecco il nuovo Roadster: il modello più potente della gamma Tesla è stato svelato in Texas. È così potente che è in grado anche di volare…

Si solleva con gas compressi ad altissima pressione

Da Tesla non ti puoi aspettare una presentazione normale, con un’auto che mostra le sue doti su strada. Elon Musk ogni volta alza l’asticella del “famolo strano”. E questa volta ha svelato un modello che procede al contrario, salta sopra altri veicoli e compie persino delle rotazioni in aria. Questo grazie ai famosi propulsori sviluppati con Space X. Una tecnologia di cui Musk parla da anni, senza che si riuscisse a capire a che punto Tesla fosse nel metterla a punto. La risposta è arrivata nell’impianto proprio di Space X in cui è avvenuta la presentazione: la Roadster è stata in grado di sollevarsi da terra e superare diversi veicoli. Ovvero un Cybertruck, un Cybercab e altri modelli Tesla. Il principio si basa sull’uso di gas compressi ad altissima pressione, in uscita da propulsori. A differenza di un razzo tradizionale, non si tratta quindi di bruciare un carburante per produrre una spinta.

Ecco il nuovo Roadster, con accelerazioni spaventose

I serbatoi a pressione, rinforzati con fibra di carbonio, sono integrati negli spazi disponibili del veicolo. Con l’obiettivo è generare una spinta sufficiente per spostare l’auto in aria, oltre che migliorare le sue prestazioni a terra. Ma non stiamo parlando di vere auto volanti: si tratta di manovre di breve durata, in un ambiente controllato. La possibilità di alzarsi brevemente in volo non è comunque l’unica cosa che colpisce del nuovo modello. Tesla annuncia tre versioni della Roadster, con caratteristiche molto diverse. La Performance è la più abbordabile, con due posti, elementi aerodinamici attivi e sistema di aspirazione. Tesla annuncia uno 0 a 96 km/h in meno di 1,6 secondi. La versione “Thrust” aggiunge propulsori a gas compresso nella parte posteriore per far scendere sotto 0,9 secondi il passaggio da 0 a 96 km/h.

Tre versioni, la Rocket arriva a 370 km/h

Ma chi potrà permetterselo andrà sicuramente a caccia della versione più potente, la Rocket (monoposto), con diversi propulsori distribuiti intorno al veicolo. E in grado di sviluppare e controllare i citati movimenti in aria. Tesla annuncia uno 0-96 km/h in meno di 0,59 secondi, con una velocità massima di oltre 370 km/h. Con due ali aerodinamiche attive che utilizzano attuatori derivati dalle ricerche effettuate su Optimus, il robot umanoide di Tesla. Solo l’autonomia non è eccezionale, poco più di 480 km, ma è chiaro che a chi comprerà mostri di questo genere non è la percorrenza che preme. Sul design, completamente rivoluzionato rispetto al modello originale, lasciamo giudicare a voi. L’interno è di tipo minimalista, anche se non si arriva agli estremi della Ferrari Luce. Con un volante yoke, associato a uno sterzo elettronico, un grande schermo centrale e due piccoli display davanti a chi guida.

Ecco il nuovo Roadster: puoi prenotare, ma i prezzi non ci sono

Quando verranno consegnati i primi esemplari del nuovo Roadster? E a che prezzo? Questo non è chiaro, anche se è già on-line un sito per le prenotazioni. Attenzione però: la versione Roadster sarà venduta solo su invito, deciderà Tesla chi darla. E anche per la Thrust i numeri di produzione sono limitati. Prenotazione libera, invece, per la Performance, ma anche qui bisogna sborsare di anticipo 5 mila euro subito e altri 45 mila entro 10 giorni. Di prezzi, per ora non si parla. Ma anche se non si ha nessuna intenzione di comprarsi una Roadster, val la pena di fare una capatina sul sito per scorrere il linguaggio della presentazione. Con frasi tipo: “Sfida i limiti di design, di progettazione e della fisica per offrire un veicolo extraterrestre sapientemente realizzato”. Oppure: “oltre i limiti della fisi“di un altro mondo” ecc. ecc.