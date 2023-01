Ecco il KiWi, se arriva dalla Cina…

Ecco il KiWi, il nuovo piccolo fuoristrada prodotto dalla joint-venture tra SAIC, General Motors e Wuling. Uscirà in Cina nei prossimi mesi: se arriva da noi…

Ecco il KiWi: potenza 110 Cv, autonomia sui 250 km

Mentre i costruttori occidentali si concentrano soprattutto su grandi Suv e auto sportive, i cinesi lavorano molto su auto elettriche di piccola taglia e prezzo. La joint-venture che sta per mettere in produzione il KiWi ha già alle spalle un grande successo: la Wuling Hongguang Mini EV. Ovvero l’unico modello in grado di tenere testa a Tesla nella classifica mondiale delle elettriche più vendute. Anche se con un prezzo infinitamente più contenuto. E ora arriva un mini SUV elettrico a 3 porte e trazione integrale delle dimensioni di un veicolo termico conosciutissimo come il Suzuki Jimny. I media specializzati nell’automotive made in China scrivono che il KiWi avrà due motori elettrici, con una potenza combinata di 110 CV. Batteria da 31,9 kWh, che assicurerebbe un’autonomia di circa 300 km secondo lo standard NEDC, circa 250 km con il WLTP in uso in Europa.

È il fratello maggiore della vendutissima Hongguang Mini EV

Le immagini del KiWi mostrano anche che il veicolo ha una buona altezza da terra, il che fa pensare a un vero utilizzo fuoristrada più che ai Suv “cittadini” in voga da noi. Un’auto pensata quindi anche per i mercati in via di sviluppo, dove questi piccoli 4x4 (il Gimny insegna) sono molto utilizzati da chi lavora nelle campagne e nell’edilizia. I Paesi africani, per esempio, potrebbero essere uno sbocco interessante, dato anche che si può scommettere su un prezzo molto competitivo del KiWi. Che comunque ha un’interno di discreta fattura, con l’ormai immancabile schermo centrale da 10,25 pollici touch per gestire l’infotainment. La domandone finale è: arriverà in Europa? I progetti dei costruttori cinesi sono, come sempre, imperscrutabili. In questa prima fase sembrano orientati più a esportare in Occidente veicoli di un certo prezzo. Concentrando sull’enorme mercato interno la vendita di prodotti come la Hongguang Mini EV e simili. Vedremo…