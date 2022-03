Ecco il Feng Chen Wang, Piaggio 1 all’orientale

Arriva sul mercato l’edizione speciale Feng Chen Wang dello scooter elettrico Piaggio 1. Due le versioni: quella base al prezzo di 2.999 euro e la 1 Active a 3.599 Euro (f.c., IVA inclusa). Il nuovo scooter elettrico era stato presentato in anteprima a Eicma 2021. E’ il frutto della collavorazione fra il gruppo di Pontedera e l’affermata stilista cinese con base a Londra.

L’edizione speciale Feng Chen Wang è caratterizzata da una livrea che richiama la tradizione cinese del Fujian, provincia nel Sud Est della Cina nota per i paesaggi naturali mozzafiato. L’acquarello, scrive Piaggio nella presentazione «combina gli elementi naturali dell’acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia, realizzato a mano utilizzando la tradizionale tecnica cinese della pennellata».

La colorazione verde – ripresa anche sul rivestimento della sella e sui cerchi ruota – richiama invece la flora autoctona e i valori universali quali salute, prosperità e armonia.

Dalla collaborazione con Feng Chen Wang nascono anche un casco dedicato e una capsule collection di capi unisex per lo streetwear presentata nello scorso ottobre alla Shanghai Fashion Week.

Dopo Vespa Elettrica, Piaggio 1 è il secondo prodotto elettrico della casa italiana. Si rivolge a un pubblico giovane e unisce le caratteristiche del classico e-scooter per il commuting urbano alla qualità e affidabilità degli scooter Piaggio.

Tra le caratteristiche distintive, il nutrito equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless. Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un vano sottosella in grado di contenere un casco full jet.

Piaggio 1 è spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore: la versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h, eroga una potenza di 1,2 kW. l’autonomia è fino a 55 km in modalità ECO e fino a 43 km in SPORT (ciclo WMTC). Prezzo 2.999 euro, Iva inclusa.

La versione motociclo (Piaggio 1 Active) monta una unità da 2 kW. La velocità massima è di 60 km/h, l’ autonomia fino a 85 km in ECO e fino a 66 km in SPORT (ciclo WMTC). Prezzo 3.599 euro, sempre Iva inclusa.

In entrambe le versioni la batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio. Nella versione ciclomotore ha una capacità di 1,4 kWh, in quella motociclo di 2,3 kWh.

