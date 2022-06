Ecco il Doblò elettrico: autonomia 280 km

Il Doblò sarà disponibile sia in versione da lavoro sia in versione passeggeri. E la cosa interessante è che quest’ultima viene proposta solo con il motore elettrico.

Ecco il Doblò: motore da 100 kW di potenza

Il nuovo Doblò elettrico nasce dalle sinergie nel mega-gruppo Stellantis. Con molte parti in comune con il Citroën ë-Berlingo, il Peugeot e-Rifter Partner e l‘Opel Combo-e Cargo, oltre che con il Toyota Proace City Electric. Come la batteria da 50 kWh e il motore da 100 kW di potenza L’autonomia limitata ne fa un veicolo da usare prettamente in città e dintorni, anche per servizi di taxi o ricettività alberghiera. La potenza di ricarica massima, fino a 100 kW, fa sì che la batteria in DC possa essere ricaricata piuttosto rapidamente, all’80% in 30 minuti. La Fiat non fornisce il dato sulla potenza di ricarica in AC, ancora più interessante, dato che questi veicoli di solito si riforniscono nelle pause. Peraltro a costi più contenuti, magari all’interno di aziende con wall-box o colonnina propria. A seconda dei mercati, sui modelli gemelli citati è installato un caricatore di bordo monofase o trifase.