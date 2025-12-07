Ecco il 100 Sunreef Power con 990 kWh di batteria

Il 100 Sunreef Power Double Happiness è l’ultima novità del cantiere polacco Sunreef, che negli ultimi anni ha già varato i modelli Sunreef 50 Eco, 60 Eco, 70 Eco e 80 Eco. Tutti yacht elettrici, spesso dotati di ampia copertura fotovoltaica o dell’ausilio della vela. Sorprendono i dati del sistema di propulsione per un catamarano di poco più di 30 metri: un pacco batterie che sfiora il MWh, per la precisione da 990 kWh, e quattro motori da 180 kW ciascuno. A bordo, i pannelli solari da 12 kWp contribuiscono all’autoproduzione energetica. Per le lunghe crociere sono disponibili, come optional, due generatori diesel da 350 kW, a garanzia di autonomia e sicurezza.

Il catamarano elettrico solare per le crociere

Iniziamo la descrizione dalle dimensioni di questo 100 piedi (30,5 metri): una larghezza di 13,5 metri. Insomma c’è comfort a bordo. Lo yacht è spinto da 4 motori elettrici da 180 kW alimentati da un pacco batterie da 990 kWh. I due range extender e i pannelli solari da 12 kWp sul tetto bimini garantiscono ampia autonomia. In versione ibrida con velocità di 10 nodi arriva fino a 1.300 miglia nautiche. Passiamo alla velocità: la massima tocca i 13 nodi, 8 nodi quella di crociera. Lo yacht accoglie fino a 10 ospiti in cinque cabine con bagno privato. Gli interni sono arredati con materiali sostenibili e sistemi intelligenti a basso consumo energetico.

Efficienza energetica nei materiali

Nicolas Lapp, Chief Technical Officer e co‑fondatore di Sunreef Yachts, sottolinea per le sue creature la scelta di materiali a minor impatto ambientale. «Abbiamo condotto un ampio lavoro di ricerca e sviluppo, testando otto diverse alternative al teak tradizionale. Alla fine, abbiamo selezionato due soluzioni a base di legno e una non‑legnosa, che ora fanno parte del nostro portafoglio. Queste opzioni non solo eguagliano l’appeal visivo del teak, ma in alcuni casi lo superano in termini di prestazioni. Ad esempio, uno dei legni termicamente modificati che utilizziamo riduce il calore superficiale del 16% e offre oltre il 25% di migliore isolamento termico. Questo contribuisce direttamente all’efficienza energetica, riducendo la necessità di raffreddamento nelle cabine».