Ecco i prezzi della Megane E-Tech: si parte da 37.100€ 

Ecco i prezzi della Megane E-Tech: il terzo modello elettrico della Renault (dopo la Zoe e la Twingo) ha un listino che parte da 37.100 euro, meno incentivi.

Ecco i prezzi della Megane, con tre versioni

Le versioni proposte sono tre: Equilibre, Tecno e Iconic. Ognuna con due opzioni di batteria (da 40 o 60 kWh), di potenza del motore (130 o 220 Cv) e di autonomia, 300 o 400 km. Tutte le versioni ricaricano in corrente alternata AC fino a 22 kW. Mentre in DC (continua) le versioni con batterie da 60 kWh accettano fino a 130 kW di potenza, contro gli 85 kW degli allestimenti con batteria più piccola. Morale della favola: la versione-base è la Equilibre, che costa 37.100 euro con batteria 40 kW e ricarica in DC fino a 85 kW. Da lì si sale fino alla versione top, la Iconic, proposta a 47.700 euro. La Megane E-Tech ha la garanzia di legge di 2 anni per l’auto e di 8 anni (o 160.000 km) per la batteria, inclusa assistenza in caso di panne d’energia. Le prenotazioni sono aperte dal 16 dicembre, ma inizialmente sono disponibili solo le versioni più costose, con batteria da 60 kW. La Megane E-Tech (sistema openR link) sarà aggiornabile anche da remoto: l’update del Firmware over the air (FOTA) è gratuito per 5 anni.

Un primo confronto con il listino della ID.3

Come giudicare questi prezzi? La concorrente più diretta della Megane sembra essere al momento la Volkswagen ID.3, anche se con un’impronta più sportiva e dimensioni un po’ diverse. Il modello tedesco si presenta con un listino più abbordabile, che parte da 34.850 euro per una versione che ha 45 kWh di batteria. E anche un’autonomia maggiore, 350 km contro 300. Anche salendo di batteria, la Volkswagen presenta prezzi più competitivi: con 58 kWh la ID.3 costa 39.950 euro (e ha 426 km di autonomia). La Megane con 60 kWh dichiara 400 km e costa 41.700 euro. Nella versione top, con 77 kWh di batteria e 43.400 euro di prezzo, la ID.3 di autonomia dichiara ben 543 km. Forse dalla Renault ci si poteva aspettare un listino più competitivo, visto anche il know-how nell’elettrico accumulato in tutti questi anni. Ma è chiaro che le auto non si comprano solo con i conti da ragioniere…