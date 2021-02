Via ai pagamenti per il buono mobilità 2020. In questi giorni nei conti correnti dei beneficiari stanno arrivando i soldi dei rimborsi. Stiamo parlando dei tanti che hanno perso l’appuntamento del click day del 3 novembre quando in poco più di 24 ore quasi un milione di cittadini si collegò all’applicazione.

Pagamenti in meno di una settimana dalla domanda

In 600 mila a novembre portarono a casa rimborso o buono, in poco più di un mese di tempo. Agli esclusi è stata riservata la seconda fase: dal 14 gennaio al 15 febbraio. E in meno di una settimana dalla scadenza del procedimento arrivano i soldi sul conto. Siamo in attesa del numero totale dei beneficiari dal Ministero dell’Ambiente, ma si possono contare tutti coloro che si sono preregistrati fino al 9 dicembre nella piattaforma ministeriale. Ben 206.083 persone per un importo pari a circa 35,6 milioni di euro. Ci sono da aggiungere tutti coloro che non hanno caricato i documenti a dicembre.

Sui social chi fa festa e chi si lamenta

Sono decine le persone che tramite i social ci fanno sapere che hanno preso i soldi. Come Angelo Aprea: “Arrivato proprio ora, 500 euro. Ok“. Antonio Cappuccio lo scrive in maiuscolo: “ARRIVATI” e seguono faccine sorridenti. Angela Mariani scende nei particolari. “Appena arrivati anche a me, ho controllato sulla postapay“. Sintetica Sonia Lo Piccolo. “Arrivatiiiii”. Ai tanti dubbiosi e agli sconsolati preventivi risponde Kevin Mambrin che pubblica lo screen del bonifico e commenta: “Appena arrivato anche a me, oggi si festeggia con una bella FIORENTINA“. Lui ha comprato un monopattino. Come a dicembre non manca chi si interroga sulle procedure: “Non ho capito con quale ordine stanno pagando se a regione oppure non so come visto che l’ho inserita uno dei primi e ancora niente“.

In 900 mila con monopattino o ebike. E il bonus 2021?

Dobbiamo attendere i dati finali del ministero ma probabilmente sono 900 mila gli italiani che hanno investito in micro mobilità – il buono copriva il 60% della spesa – tra 600mila liquidati nel 2020 più i cittadini del “torneo di recupero” del 2021. E la misura era riservata solo alle aree metropolitane. Un oggettivo successo. Ma l’aspetto interessante è legato al fatto che così tanti cittadini se usano i mezzi – purtroppo non è mancato chi ha subito rivenduto ebike o monopattino – generano una domanda politica di piste, corsie, infrastrutture, stazioni di ricarica dedicate. Speriamo in una “lobby” attenta, visti alcuni obbrobri sotto forma di pista ciclabile realizzati negli ultimi anni. Il bonus 2021? Siamo ancora in attesa come abbiamo scritto qui.

