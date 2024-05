PMI, ecco i fondi per la transizione verde. A Milano il 4 giugno

“Opportunità di finanziamento per la decarbonizzazione e la transizione verde: Innovation Fund e Green Transition Fund”. E’ il titolo del convegno che si terrà a Palazzo Giureconsulti, in piazza dei Mercanti 2 a Milano, nella sede della Camera di commercio, martedì 4 giugno, ore 9.30 – 16.00.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica organizza, in collaborazione con CDP Venture Capital, Innovhub SSI e Unioncamere, una giornata di presentazione e approfondimento di due importanti opportunità di finanziamento per progetti che sostengono gli obiettivi ambientali e climatici del Green deal europeo: l’Innovation Fund, gestito dal Cinea nell’ambito del sistema EU ETS, e il Green Transition Fund, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A, nell’ambito degli interventi PNRR.

L’evento si rivolge alle piccole e medie imprese, nell’ottica di supportare il percorso verso la transizione verde.

Durante la giornata, esperti nazionali ed europei presenteranno le caratteristiche principali dei due fondi. Forniranno inoltre informazioni e strumenti utili a confezionare proposte progettuali di successo. L’evento è organizzato in presenza. E’ disponibile anche la modalità di partecipazione da remoto. Informazioni e iscrizioni al link.

Si tratta di una iniziativa realizzata con Innovhub SSI come referente organizzativo (comunicazione.innovhub@mi.camcom.it) nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, di cui Innovhub SSI è partner. La rete è nata nel 2008 per volontà della Commissione Europea. Conta più di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Il programma prevede due sessioni dedicate all’Innovation Fund e al Green Transition Fund, con interventi dei rappresentanti del Ministero, della Commissione, di CINEA e di CDP Venture capital. Saranno accompagnati da success stories di aziende che hanno partecipato ai Fondi.

Il pomeriggio sarà invece dedicato ad incontri con gli esperti dei fondi.

