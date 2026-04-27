ECCO e Vaielettrico: l’auto elettrica si rilancia così













ECCO e Vaielettrico si danno appuntamento a Roma, il 21 maggio prossimo, per l’evento “Barriere economiche alla diffusione dell’auto elettrica“. L’obiettivo è capire perchè l’Italia sia così indietro nell’adozione della mobilità elettrica e come potrebbe, anzi, dovrebbe, recuperare il terreno perduto rispetto ai principali mercati europei.

Questo divario è riconducibile alla discontinuità delle politiche di sostegno alla domanda. Tuttavia permangono anche barriere economiche di natura strutturale. Tra queste, l’attuale assetto fiscale e parafiscale che agisce gonfiando le tariffe di ricarica elettrica e il regime fiscale delle flotte aziendali non coerente con l’obiettivo di orientare le imprese verso soluzioni a zero emissioni.

Quanto pesa il fisco su ricariche e flotte aziendali

Da qui prende le mosse l’iniziativa di ECCO e Vaielettrico: promuovere un confronto tra imprese, esperti e rappresentanti delle istituzioni sul ruolo di fiscalità e parafiscalità applicata alle ricariche elettriche e alle flotte aziendali. Da un lato analizzando criticità e distorsioni del quadro normativo attuale, dall’altro discutendo di possibili opzioni di riforma.

Appuntamento a Roma, il 21 maggio: il programma

L’evento si inserisce nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 promosso dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Si articolerà su due momenti, uno tecnico-economico e uno politico-istituzionale. Si terrà a partire dalle 15.00, presso CEOforLIFE Clubhouse, in Piazza di Monte Citorio 116.

Caterina Molinari, Senior Policy Advisor Finanza, ECCO e Massimiliano Bienati, Responsabile Politica Trasporti, ECCO introdurranno i lavori presentando il tema “Flotte aziendali, infrastrutture di ricarica, oneri e fiscalità: quali leve per lo sviluppo del mercato dell’auto elettrica in Italia?“

Seguirà una Tavola Rotonda curata e moderata da Vaielettrico tra i rappresentanti di imprese, ricerca a società civile.

Enrico Giovannini, Co-fondatore e Direttore Scientifico, ASviS terrà poi un key note speech sul tema: “Sviluppi normativi e coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e climatica nei trasporti“. Seguirà una Tavola Rotinda con i rappresentanti di istituzioni e politica.

Concluderà Matteo Leonardi, Co-fondatore e Direttore Esecutivo, ECCO

In questa pagina del sito ECCO tutte le informazioni sull’evento, il programma, il link al modulo di registrazione.

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