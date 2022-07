Ecco Ducati MotoE: la rivoluzione è nel peso

Eccola qui, la Ducati elettrica, sigla V21L, che dall’anno prossimo equipaggerà con 18 esemplari tutti i team del campionato MotoE. L’hanno svelata per la prima volta i vertici di Borgo Panigale al gran completo, guidati dal numero uno Claudio Domenicali. «Faremo una moto elettrica quando sarà e potrà essere una vera Ducati» aveva promesso lui due anni fa. E questa è una Ducati.

Design e tecnologia: è davvero una Ducati

Lo conferma il design («Vendiamo emozioni, bellezza, esperienze» esordisce Domenicali presentandola) e lo confermano le soluzioni tecniche rivoluzionarie, come l’alimentazione a 800 Volt, la batteria integrata nel telaio, il blocco motore che unisce la parte attiva (rotore e statore) alla scatola ad ingranaggi della trasmissione in un solo blocco.

Quel che farà in pista lo vedremo, ma a Borgo Panigale sono convinti che le prestazioni saranno migliori di quelle dei bolidi oggi in gara, prodotti dal “pioniere” delle due ruote elettriche, la modenese Energica. Dati per ora non ce ne sono, anche se i test in circuito sono proseguiti fino all’altroieri. Unico numero è 275 km/h, la velocità massima registrata nelle ultime prove del Mugello dal collaudatore Michele Pirro.

Domenicali: “Stiamo vivendo un momento storico”

Anche Domenicali si è messo in sella alla V21L, e questo è il suo giudizio: «Qualche settimana fa ho avuto la straordinaria possibilità di guidare la Ducati MotoE in pista e mi sono reso immediatamente conto di star vivendo un momento storico».

Ducati MotoE: più della potenza, la leggerezza

I progettisti, però, hanno fatto una scelta precisa: sacrificare la potenza pur di perdere peso. Perchè è quello che allunga la frenata nelle staccate al limite, quando il carico è tutto sulla ruota anteriore e il posteriore si alleggerisce al punto da annullare l’effetto della frenata rigenerativa. Dorna, l’organizzatore del campionato FIM MotoE World Cup, aveva imposto un “dimagrimento” significativo (dai circa 260 kg delle motoE di quest’anno a 237). Ma Ducati ha fatto di più, fermandosi a 225 kg. Per intenderci, una MotoGP pesa a secco 165 kg, una Superbike poco più di 200.

Il prezzo da pagare è stato una potenza del motore non straripante (110 kW, 150 cv e 140 nm di coppia per 21 kg di peso) e una batteria da “soli” 18 kWh: il minimo per completare 7 giri di pista su tutti i circuiti del campionato MotoE 2023. Ma che pesa in tutto 110 kg, comprensivi dell’impianto di raffreddamento a liquido, dei sistemi di controllo, dei cablaggi e del guscio in carbonio che funge da telaio portante, conesso direttamente all’ avantreno e al forcellone posteriore da due elementi in alluminio pressofuso.

Il rompicapo del pacco batterie

La forma non è quella del classico parallelepipedo, ma è sinuosa e complessa, studiata per dare assieme la massima rigidità funzionale pur ospitando la bellezza di 1.152 celle cilindriche al litio, le classiche 21700 utilizzate anche da Tesla. «Sistemarle tutte, cablarle, raffreddarle in una geometria così anomala è stato un vero rimpicapo» ci dice l’E-Mobility Director Roberto Canè.

La tecnica di Ducati MotoE 1 di 4

Sul powertrain si è concentrato il massimo sforzo del team guidato dall’ingegner Vincenzo De Silvio, R&D Director Ducati. Un team costituito ad hoc, mettendo insieme i migliori elementi di Ducati Corse e quelli della Ricerca e Sviluppo interno. Molto hanno aiutato gli stretti rapporti con i brand della la casamadre tedesca VW, Porsche e Audi in primis, da cui sono arrivate soluzioni inedite. Una di queste è l’alimentazione a 800 Volt di derivazione Porsche. Consente un alleggerimento dei cablaggi e la ricarica a 20 kW, vale a dire passare da 0 a 80% in 45 minuti.

Sospensioni e freni, invece, non sono quelli costosissimi del MotoGP, ma il meglio del mercato “a scaffale”: i modelli di punta Ohlins e Brembo.

Ducati non molla sul termico con e-fuel e idrogeno

«E’ stata una scelta precisa», ha detto Domenicali. «Abbiamo voluto fare di questo prototipo un laboratorio di esperienza e una scuola di formazione per i nostri uomini, sviluppando le competenze in quel che ci mancava, cioè la tecnologia elettrica». Infatti il progetto «ha una grande rilevanza strategica per il futuro elettrico di Ducati, mantenendo ben saldo il nostro DNA».

«Per il futuro, l’elettrico è sicuramente il punto di riferimento al momento – ha aggiunto Domenicali -. Ma ci sono altre tecnologie che potranno dire la loro, dall’ e-fuel fino all’idrogeno. Sono tutte strade interessanti attorno alle quali si potrà ragionare. L’unica certezza è che Ducati è impegnata con tutte le sue forze per decarbonizzare le sue moto».

Una stradale elettrica? Dopo il 2026

Per il momento a Borgo Panigale non escludono nessuna ipotesi, sposando in pieno la tesi della “neutralità tecnologica”. Riconoscono che la soluzione elettrica è oggi la più percorribile, ma per vedere la prima Ducati elettrica di serie «bisognerà attendere almeno il 2026-2027, quando saranno industrialmente mature le innovazioni all’orizzonte in tema di chimica delle batterie» ci dice Francesco Milicia, Vice President Global Sales Member of the Board at Ducati Motor Holding.

Nel frattempo il campionato MotoE sarà laboratorio permanente e palestra d’allenamento per il personale dell’azienda. La Ducati V21L da gara subirà ulteriori affinamenti da qui all’avvio del campionato 2023, ed è già prevista una “seconda generazione” per il 2025.

La moto di serie sarà una derivazione del prototipo presentato ieri? «Oggi non siamo in grado di dirlo _ aggiunge Milicia _ Ducati MotoE non è stata concepita in funzione dell’utilizzo stradale e non abbiamo intenzione di proporre al pubblico una moto dal costo proibitivo come questa. Ecco perchè ci siamo presi il dovuto margine temporale per lo sbarco sul mercato della prima Ducati elettrica».

