Ecco cosa rende davvero “buona” una BEV nel 2026. Voi che ne dite?







I colleghi francesi di Automobile Propre elencano le 10 caratteristiche che, secondo loro, identificano una “buona auto elettrica” nel 2026. Si parla di autonomia reale, efficienza di ricarica, gestione termica, qualità batterie, software… ecc ecc. Siete d’accordo? Cosa aggiungereste?

Dieci anni fa una buona auto elettrica era semplicemente l’auto elettrica che esisteva. L’offerta era limitata, l’autonomia modesta e gli utenti erano pronti a perdonare quasi tutto: app instabili, ricariche lente o interfacce complicate. Oggi il mercato europeo è completamente cambiato. I modelli sono decine, le batterie sono cresciute e le infrastrutture di ricarica si sono diffuse.

Ma proprio per questo la domanda è diventata più complessa: cosa definisce davvero una buona auto elettrica nel 2026?

Per la testata francese Automobile Propre, i criteri di valutazione oggi si sono moltiplicati. Non basta più guardare solo l’autonomia dichiarata, ma bisogna considerare tanto altro, come efficienza, software, velocità di ricarica e integrazione energetica.

Autonomia reale ed efficienza energetica

L’autonomia resta il primo parametro che molti automobilisti osservano. Tuttavia nel 2026 il valore WLTP racconta solo una parte della storia. La vera differenza emerge in autostrada e in inverno, con temperature basse e velocità sostenute.

I modelli più efficienti riescono a mantenere fino all’85% dell’autonomia dichiarata, mentre altri possono perdere quasi la metà della percorrenza. In questi casi entrano in gioco aerodinamica, peso del veicolo e gestione energetica.

Per questo oggi si parla sempre più di efficienza, misurata in kWh per 100 chilometri. Le auto più virtuose consumano circa 14–16 kWh/100 km in uso misto, un parametro spesso più indicativo della semplice capacità della batteria.

Ricarica veloce e architettura della batteria

Il secondo grande criterio riguarda la velocità (o potenza) di ricarica. Nel 2026 una buona elettrica dovrebbe offrire potenze di ricarica tra 150 e 200 kW almeno, ma il dato di picco non basta. La vera differenza la fa la curva di ricarica, cioè quanto a lungo la vettura riesce a mantenere potenze elevate. Il riferimento più realistico è il tempo necessario per passare dal 10 all’80% di batteria, che oggi non dovrebbe superare 25 minuti.

Anche l’architettura elettrica gioca un ruolo importante. I sistemi a 800 volt permettono generalmente ricariche molto rapide, ma anche alcune piattaforme a 400 V, come quelle adottate da alcuni modelli Tesla o BMW, dimostrano prestazioni più che competitive.

Gestione termica: il dettaglio che fa la differenza

Uno degli aspetti meno visibili ma più decisivi è la gestione termica della batteria. È questo sistema che determina quanto cala l’autonomia quando la temperatura scende sotto lo zero.

Alcune vetture perdono circa il 10% di autonomia a -5 °C, altre possono superare il 25%. La gestione termica influisce anche sulla capacità di effettuare più ricariche rapide consecutive senza ridurre drasticamente la potenza.

Sempre più modelli integrano inoltre il precondizionamento automatico della batteria quando si naviga verso una colonnina veloce, migliorando i tempi di ricarica reali.

Stato di salute delle batterie e costi reali di utilizzo

Con la crescita del mercato dell’usato, la durata della batteria è diventata poi un altro criterio centrale. I costruttori più trasparenti offrono garanzie di 8 o 10 anni e permettono di consultare facilmente lo stato di salute della batteria.

Accanto a questo emerge il tema del costo totale di utilizzo (TCO). Non conta solo il prezzo d’acquisto, ma anche il costo della ricarica domestica, delle colonnine rapide, della manutenzione e la perdita di valore nel tempo.

Software, app e esperienza digitale

L’auto elettrica è anche un prodotto digitale. Le App mobili sono ormai parte integrante dell’esperienza, per monitorare la ricarica, programmare le sessioni domestiche nelle ore più economiche o precondizionare l’abitacolo prima della partenza.

Anche il sistema di infotainment a bordo ha un ruolo chiave. Le piattaforme basate su Android Automotive stanno guadagnando popolarità grazie all’integrazione con servizi come Google Maps o Waze e agli aggiornamenti software regolari.

Non meno importante è la qualità dei sistemi di navigazione per pianificare i viaggi, che calcolano le soste di ricarica considerando traffico, velocità, temperatura e disponibilità delle colonnine.

L’EV che si integra con la casa (e con la rete)

Un nuovo criterio che sta emergendo riguarda la capacità dell’auto di integrarsi con il sistema energetico domestico. Funzioni di ricarica bidirezionale come il vehicle-to-load (V2L) permettono già di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria del veicolo.

Nei prossimi anni dovrebbero diffondersi anche tecnologie vehicle-to-home (V2H) e vehicle-to-grid (V2G), che consentono rispettivamente di alimentare la casa o restituire energia alla rete.

Nel 2026 non basta più “essere elettrica”?

In definitiva, se nel 2016 bastava che un’auto fosse elettrica per essere considerata innovativa, nel 2026 non è più così. In altre parole, la maturità del mercato ha portato criteri molto più oggettivi. Siete d’accordo ?