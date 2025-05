Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ecco chi boicotta l’auto elettrica in Italia: Paolo punta il dito contro i due colossi di Stato, accusati di privilegiare la dipendenza dal fossile. Vero? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ecco chi boiccotta l’auto elettrica: “Eni ed Enel, le aziende statali del fossile…”

“II principale freno alla diffusione dell’auto elettrica in Italia non è culturale né tecnologico, ma economico. Ricaricare un veicolo elettrico costa spesso più che fare il pieno a uno a benzina o diesel. È un paradosso che disincentiva i cittadini e vanifica ogni dichiarazione d’intenti sulla transizione ecologica. La ragione è sotto gli occhi di tutti. Le reti di ricarica pubblica sono nelle mani di due sole società: Enel ed Eni. Non si fanno concorrenza, e non è difficile comprenderne il motivo. Entrambe producono e distribuiscono carburanti fossili, ed entrambe sono partecipate dallo Stato. In questa configurazione, non hanno alcun interesse a rendere l’elettrico conveniente, anzi: mantenere alto il costo della ricarica significa difendere il mercato tradizionale. Si tratta di un duopolio di fatto, controllato dallo stesso soggetto pubblico. Una situazione che solleva interrogativi evidenti sul piano della concorrenza, della trasparenza e dell’efficacia delle politiche ambientali. Finché la mobilità elettrica sarà affidata a chi trae ancora profitti dal fossile, la transizione non potrà che restare una promessa mancata“. Paolo De Maria, Roma

Servono due cose: più EV che ricaricano e più concorrenza tra gestori

Risposta. Ci sono troppe cose che non tornano in questa lettura. La prima è che è inesatto dire che l’Enel è un’azienda che “produce e distribuisce carburanti fossili“. Il business è in massima parte incentrato sull’elettricità e sotto la gestione di Francesco Starace è stato fatto uno sforzo enorme per dare all’Italia una rete di ricarica capillare. Anche a costo di perdere soldi e di commettere qualche errore, a volte mettendo colonnine in posti poco o per nulla frequentati. Poi il vertice è cambiato e il nuovo n.1, Flavio Cattaneo, ha tirato i remi in barca, privilegiando attività più redditizie. Adesso le tariffe stanno lentamente scendendo e quel che serve per far partire davvero questo mercato (e qui siamo d’accordo con Paolo) è una vera concorrenza. Ewiva, Eni Plenitude e la stessa Enel X hanno ritoccato al ribasso i loro prezzi, anche se in parte di tratta di un taglio temporaneo. Ma bisogna fare di più e servono due cose: 1) Che arrivino altri concorrenti, con prezzi più aggressivi. 2) Che aumenti il numero delle auto che ricaricano, per ammortizzare il costo delle colonnine.