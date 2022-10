Ecco Aptera Gamma. Sarà la versione buona?

Si rifà viva Aptera, che nel frattempo ha totalizzato 35.000 preordini (leggi anche). Tre settimane fa la start-up californiana di veicoli elettrici solari Aptera Motors (qui il sito) ha presentato la versione due, Aptera Gamma, del suo “tre ruote” a due posti da 1.600 km di autonomia. Dovrebbe essere la versione definitiva, dice l’azienda che conta di iniziare la produzione industriale all’inizio del 2023.

Maxeon Solar per le celle solari curve e leggere

E ieri ha scelto il fornitore dei pannelli solari che la ricopriranno quasi totalmente. Si tratta di Maxeon Solar Technologies, produttore di celle solari con sede a Singapore, spin-off del colosso californiano Sun Power Corp.

In collaborazione con Maxeon, Aptera sostiene di aver creato “pannelli solari ultraleggeri e curvi“. Le celle solari integrate sviluppano una potenza di 700 W e consentono al veicolo di percorrere fino a 40 miglia (64 km) al giorno alimentato solo dal sole. A ciò si aggiunge la batteria che nella versione da 100 kWh garantisce 1.000 miglia (1.600 km) di autonomia.

Aptera dice di aver scelto le celle solari di Maxeon per la loro efficienza, durata e leggerezza. Grazie alla loro energia, “probabilmente la maggior parte dei conducenti non avrà mai bisogno di caricare i propri Aptera“, aggiunge l’azienda.

“Con Aptera Gamma reinventiamo i trasporti”

Il co-CEO di Aptera, Chris Anthony, commenta: «Questa alleanza strategica tra Maxeon e Aptera ci porterà nella prossima fase della nostra missione, che è rendere la mobilità solare una realtà per tutti. Con Maxeon, stiamo reinventando i trasporti, introducendo sul mercato il veicolo solare più efficiente».

Durante il Fully Charged Live di San Diego, Aptera ha presentato il suo ultimo attesissimo prototipo. La nuova concept car a tre ruote si chiama “Gamma” e rappresenta una versione praticamente definitiva del modello di serie.

Aptera Gamma sarà disponibile con la sola trazione anteriore o con quella integrale. La prima versione, Aptera Sol, presentava un motore da 100 kW in grado accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. La seconda dispone di una potenza di 150 kW e accelera da 0 a 100 in 3,5 secondi.

Sul mercato dal 2023, prezzo base 25.900 dollari

La batteria sarà a scelta da 25, 40, 60 e 100 kWh. Il design degli interni è minimalista, con i sedili sportivi, pochi comandi fisici e un grande display centrale per il sistema di infotainment simile a quello di Tesla Model 3. Anche la forma del volante ricorda quello delle Tesla Model S e Model X.

Nonostante i ripetuti rinvii causa Covid, ma anche problemi tecnici (avrebbe dovuto debuttare a fine 2021), il prezzo in America è stato confermato: 25.900 dollari per la versione base da 400 km di autonomia e 44.900 dollari per la versione da 1.000 miglia. La produzione, nel nuovo stabilimento da 12.500 metri quadrati, partirà all’inizio del prossimo anno.

