E-cargo bike per le consegne, Amazon fa un altro passo green

Doveva arrivare anche alle e-bike cargo il colosso delle vendite on line e ci è arrivato in questo 2022. A Londra apre il primo hub di micromobilità del Regno Unito per consegne più sostenibili nel centro città. Amazon ha annunciato che le e-cargo bike e i “postini” a piedi del nuovo hub, insieme alla flotta elettrica già sulle strade di Londra, effettueranno oltre cinque milioni di consegne all’anno in oltre il 10% della zona a bassissime emissioni di Londra.

Insieme a questo, l’annuncio del creatore dell’e-commerce per come lo conosciamo oggi prevede di raddoppiare il numero di progetti di energia solare in loco nel Regno Unito entro il 2024. A partire da installazioni di pannelli solari su larga scala presso strutture con sede a Manchester, Coalville, Haydock, Bristol e Milton Keynes entro la fine di quest’anno. Queste iniziative avvicinano l’azienda alla sua missione Shipment Zero. Ovvero consegnare il 50% delle spedizioni Amazon a zero emissioni nette entro il 2030. Con l’obiettivo finale di raggiungere zero emissioni nette entro il 2040.

“Le nostre nuove biciclette elettriche da carico, i deambulatori e la crescente flotta di consegne di veicoli elettrici ci aiuteranno a effettuare più consegne ai clienti a emissioni zero che mai a Londra e nel Regno Unito”.

Con le e-cargo bike, quindi, Amazon fa sul serio. A parlare è John Boumphrey, country manager del Regno Unito per Amazon.

Non è la prima volta che Amazon utilizza e-bike cargo. Euronews osserva che vengono utilizzati per le consegne in cinque città in Francia e sette aree metropolitane in Germania. Impiega anche scooter elettrici in Italia e Spagna. A partire dallo scorso novembre, l’azienda stava soddisfacendo i due terzi delle consegne a Parigi con e-bike, corrieri a piedi e furgoni elettrici.

Un percorso verde, ma lungo e duro

L’azienda non nasconde le difficoltà. Infatti riconosce che la sua impronta di monossido di carbonio è cresciuta del 19% nel 2020 poiché la domanda per i suoi servizi ha continuato a crescere. Nonostante l’utilizzo di energie rinnovabili in tutte le sue operazioni sia cresciuta dal 42% nel 2019 al 65% nel 2020. Sempre nel 2019 ha investito nel produttore di veicoli elettrici Rivian e nello stesso anno ha accettato di acquistare 100.000 camion elettrici, che hanno iniziato a consegnare merci a Los Angeles all’inizio dello scorso anno.

Amazon ha oltre 1.000 furgoni elettrici in circolazione nel Regno Unito e l’anno scorso ha aiutato l’azienda a consegnare oltre 45 milioni di pacchi. La sua flotta di veicoli a emissioni zero si espanderà ulteriormente poiché si prevede che nei prossimi mesi verranno lanciati altri hub di consegna di e-cargo in tutto il Regno Unito. Amazon ha anche annunciato di recente cinque nuovi veicoli pesanti completamente elettrici. Questi veicoli da 37 tonnellate sono tra i primi nel Regno Unito, i primi nella flotta di Amazon, e sostituiscono i tradizionali camion diesel.

Obiettivo: consegne a zero emissioni

Questi investimenti indirizzano Amazon nel suo percorso per alimentare le sue operazioni con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025, cinque anni prima del suo Impegno 2030. Una volta operativi, i nuovi progetti di pannelli solari sul tetto dovrebbero produrre oltre 13.000 MWh di elettricità, sufficienti per alimentare l’equivalente di oltre 3.500 case nel Regno Unito ogni anno.

“Amazon sta guidando verso un futuro globale a zero emissioni di carbonio – conclude Boumphrey – Un modo per farlo è attraverso la trasformazione delle nostre reti di trasporto”. E-cargo bike per le consegne: Amazon.

