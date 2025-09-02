eC3 da 19990 euro in arrivo: col bonus scendi a 8.990

eC3 da 19990 euro in arrivo: è la versione con batteria più piccola e autonomia ridotta, attesa da tempo. La Citroen l’ha già presentata in Francia, imminente l’arrivo anche in Italia. Chi potrà usufruire del bonus statale in arrivo da 11 mila euro la pagherà 8.890!

eC3 da 19990 euro: batteria 30 kWh, autonomia 210 km

Aumenta il numero dei modelli elettrici con un prezzo di partenza sotto la soglia (anche psicologica) dei 20 mila euro. La Citroen, come promesso, mette in campo la versione base della eC3, che nei primi 8 mesi del 2025 è si è piazzata al 3° posto tra le elettriche più vendute in Italia, con 3.093 immatricolazioni.

Il taglio del prezzo è reso possibile dal fatto che nel nuovo allestimento la eC3 è dotata di una piccola batteria da LFP da 30 kWh. In grado di offrire un’autonomia di circa 210 km, adatta quindi a un uso solo da città e dintorni. Finora è stata venduta una versione con una batteria più capace, 44 kWh, e un’autonomia di circa 320 km. Quanto al motore, la versione base in arrivo era annunciata con un propulsore da 82 CV, ma il configuratore online già disponibile in Francia mostra invece una potenza di 113 CV.

Ricarica solo in alternata, corrente continua in opzione

La eC3 primo-prezzo è venduta con un caricatore di bordo monofase da 7,4 kW (il trifase da 11 kW è disponibile a un prezzo aggiuntivo di 400 euro). A differenza del modello più costoso, non ha la ricarica in corrente continua di serie. Possibilità che è offerta in opzione al prezzo di 500 euro, con potenza fino a 30 kW.

Con questa versione, il gruppo Stellantis inserisce in gamma un altro modello elettrico sotto i 20 mila euro. Affiancando la Leapmotor T03, più piccola, frutto di una ccordo con un produttore cinese. La T03, che offre un’autonomia fino a 265 km con una batteria da 37,5 kWh: attualmente è in vendita al prezzo promo di 15.900 euro.