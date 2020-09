EBX Urban a Imola il 5 e 6 settembre per il gran finale

I piloti dell’EBX Urban chiudono la stagione a Imola. Lì si giocheranno il primo titolo del Campionato Italiano di E-Bike della FMI questo fine settimana all’Autodromo Internazionale di Imola, nel paddock del terzo round dell’Elf CIV 2020.

Due gare in due giorni, il 5 e il 6 settembre, ancora in un tempio del motorsport dopo Misano. Sarà un fine settimana intenso e pieno di emozioni quello offerto dalle EBX a Imola, con Gara 3 e Gara 4 che incoroneranno il Campione Italiano nelle categorie Modify e GP. In testa alla classifica Modify c’ è Roberto Fabbri (Fantic – La Rocca), mentre il leader della GP è Alessandro Amici (TERZAROSSA – Friends). Si parte Sabato con Gara 3, alle 16.30 al via la Modify e alle 18.00 la GP. Domenica tocca a Gara 4, la prima categoria a scendere in pista sarà la Modify alle 11.30 e poi alle 13.00 la GP concluderà la stagione. che si è fermata nel rispetto delle misure anti Covid, ma che è ripartita alla grande.