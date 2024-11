e-bus: isolata ricarica con generatore diesel e scatta il linciaggio

e-bus caricati con un generatore diesel? Vero. E’ successo a Torino. Un fenomeno provvisorio e limitato nel tempo ma che ha dato il via al peggior spettacolo dei no watt urlanti con il classico moto: il green è tutta una truffa.

Problema e-bus già risolto ma il chiasso dei no watt continua

Tutto ha origine da un video che circola in rete dove si vedono gli autobus alimentati con le fonti fossili. Un gran baccano e subito interviene GTT ovvero l’azienda responsabile del trasporto pubblico locale. «Non ne sappiamo niente» scrivono in una nota.

Poi convocano urgentemente la ditta che gestisce il servizio: la Miccolis che si giustifica con «si tratta di un un caso isolato, dovuto a ritardi nell’installazione delle colonnine elettriche in un deposito».

In effetti nella foto qui sotto si vede il generatore, ma anche le colonnine poggiate su pallet di legno. Se ci sono, vuole dire che c’era l’intenzione di installarle.

In ogni caso e giustamente GTT «ha formalizzato una contestazione alla ditta Miccolis» e «individuato una soluzione transitoria per garantire la continuità del servizio che permette nell’immediato a Miccolis l’utilizzo di impianti di fast charge». Detto fatto il problema è stato risolto. Senza dimenticare, in ogni caso, del minor impatto ambientale della ricarica con generatore rispetto all’uso di autobus con motore termico.

Il linciaggio mediatico e sui social contro gli e-bus

Chiusa la vicenda continua la speculazione dei No Watt. «EWWIWA EL GREEN cammini a batteria e ricarichi con diesel». E a distanza di ben dopo due settimane dal fatto ci tocca leggere: «Certo è… che fate pena forte a sponsorizzare le batterie, e poi si ricarica con il diesel».

Non può che finire così quando si leggono certi titoli su siti e giornali. Vediamo. «Una situazione che smonta in gran parte le tesi sull’elettrico unite a quelle sull’inutilità o presunta tale dei mezzi a benzina e diesel, anche alla luce di recenti studi secondo cui le auto elettriche inquinano di più di quelle a benzina o diesel» si legge sul Giornale d’Italia.

Passiamo alla Provincia di Varese che parla di «ipocrisia green» e commenta «una polemica che mette a nudo le contraddizioni di una transizione ecologica spesso affrettata e mal gestita».

Articoli poi usati per fare propaganda contro l’elettrificazione degli autobus urbani. Un settore ampiamente maturo come dimostrano le tante capitali europee vicine all’elettrificazione totale delle flotte.

I fatti di Torino ricordano la notizia degli autobus di Oslo bloccati dal clima freddo. Tra i tanti a strumentalizzare il fatto il solito Nicola Porro: «L’unico obiettivo al momento centrato con l’introduzione della nuova flotta di bus elettrici è stato paralizzare completamente la capitale norvegese».

Ma la Ruter, l’azienda che gestisce gli autobus elettrici della capitale norvegese, chiarì: «Per alcuni giorni nel mese di dicembre 2023, si è avuta una media di 50-100 corse saltate su 4.000 giornaliere, a causa di neve e ghiaccio».

Una media di corse saltate tra l’1 e il 2,5% del totale giornaliero. L’importante è esagerare quando si verificano queste situazioni. Ma a Torino avanti tutta con l’elettrificazione degli autobus

Tanto chiasso, ma la fine rotta è tracciata. Come si legge in un comunicato aziendale. «Confermiamo gli sforzi nella transizione verso una mobilità sostenibile, con particolare attenzione all’elettrificazione della flotta».

Interessanti i numeri. «Dal 2002 l’azienda ha implementato 82 impianti di ricarica, in grado di alimentare contemporaneamente oltre 130 veicoli con elettricità 100% certificata green. A questi si aggiungono gli impianti di ricarica induttiva utilizzati per le linee Star, ulteriore testimonianza del nostro impegno per la mobilità elettrica».

Energia per 250 e-bus

GTT sta inoltre realizzando le infrastrutture di ricarica all’interno di tutti i suoi depositi urbani per garantire l’alimentazione dei 250 autobus elettrici che «a partire da novembre, saranno parte della flotta». Avanti tutta con l’elettrico.

