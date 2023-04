EBS – Electric Boat Show a Milano (12/14 maggio)

Torna EBS – Electric Boat Show. La seconda edizione dell’evento dedicato alla nautica elettrica. Appuntamento dal 12 al 14 maggio all’idroscalo di Milano. Ci sarà anche Vaielettrico.

A zero emissioni nel “mare” di Milano

La tre giorni è dedicata a convegni, esposizioni di imbarcazioni e prove in acqua seguendo il filo della sostenibilità, cuore della mobilità elettrica su acqua.

Uno degli aspetti attraenti di EBS per chi vuole conoscere questo mondo, la nautica con le batterie è molto indietro rispetto all’automotive, è la possibilità di provare e testare le barche direttamente sullo specchio d’acqua dell’ Idroscalo. Basta registrarsi sul sito ufficiale della manifestazione.

Il programma

L’evento promosso da Paeda dopo il taglio del nastro, venerdì 12 alle 12, prende il via con il convegno istituzionale “Risorse energetiche e impatto zero. Le Istituzioni affrontano la richiesta crescente di soluzioni sostenibili”, moderato da Davide Lenarduzzi, presidente di Paeda e con la presenza di Roberto Maviglia, consigliere della Città Metropolitana di Milano e con la delega alla gestione di Idroscalo, sito che si vuole valorizzare.

Seguirà una tavola rotonda in inglese dal titolo “Netherland-Italy Bilateral Meeting on Electric Mobility on Water”, segue sabato 13 maggio, alle 10.30, il convegno dedicato a “Progetti elettrici e ibridi per la pubblica utilità e per la sicurezza”. Alle 15 riflettori accesi su “Transizione all’elettrico nel mondo del diporto e il processo di certificazione”.

Domenica 14 alle 10 convegno col Politecnico di Milano, sarà presente anche il team svizzero che partecipa alla Monaco Energy Challenge nella categoria solar, dal titolo “Physis-PEB: le università internazionali si confrontano sul futuro delle tecnologie per la nuova mobilità su acqua”. Alle 12 grande parata dei mezzi nel mare di Milano.

L’attenzione della politica

“La Città metropolitana di Milano torna ad ospitare, nella cornice dell’Idroscalo, un evento di primo livello e che affronta alcune delle sfide che sono proprie dell’ente. Penso alla mobilità sostenibile, alla transizione ecologica e alla tutela ambientale, ma anche alla continua ricerca di innovazione – afferma il vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo – E’ importante tenere alta l’attenzione su questi temi, in tutte le loro sfaccettature e credo che l’Idroscalo sia la location perfetta per ospitare una manifestazione fieristica di questa portata, che, oltre ad un parterre di addetti ai lavori di livello, attratti dai convegni, affascinerà di sicuro il grande pubblico dell’area metropolitana”.

Il consigliere delegato all’Idroscalo, Roberto Maviglia: “Un evento di qualità e che può conquistare pubblici differenti, veicolando importanti messaggi legati alla transizione energetica e ambientale in relazione ad una mobilità particolare, quella acquatica. L’anno scorso è stato un vero successo di pubblico, anche per via dell’opportunità di testare i mezzi. Credo che anche i convegni siano un’occasione importante di riflessione e approfondimento”.

La consigliera delegata alla mobilità e infrastrutture Beatrice Uguccioni: “Tutto ciò che rappresenta l’innovazione, in una chiave sostenibile, merita attenzione. Un anno fa, l’Idroscalo ospitava la prima edizione di EBS, che ci mostrava soluzioni davvero innovative nel campo nautico, con la sfida della mobilità elettrica. Un anno dopo la sfida è realtà. Anche per il nostro ente è stato un anno di traguardi, con l’inaugurazione del primo tratto della linea 6 del biciplan Cambio, che collega l’idroscalo a Milano, e il finanziamento, nell’ambito del Pnrr, di altre 5 linee ciclabili“.

Gli organizzatori

“L‘aspettativa è alta e la risposta da parte del settore è stata ancora una volta carica di entusiasmo. Perseguire la transizione a una mobilità sostenibile anche in questa seconda edizione è il motore pulsante e fulcro dell’evento”, commenta Paola Brancati, amministratore di Paeda & associati.

“Da diversi anni i migliori operatori della filiera della nautica chiedevano un appuntamento dedicato verticalmente al 100% elettrico. E in risposta a questa sempre crescente esigenza nacque EBS – Electric Boat Show! Con una location unica: il cuore di Milano. In pochi minuti dal centro si arriva infatti all’ Idroscalo dove non solo si possono toccare con mano le migliori soluzioni che oggi propone il mercato ma anche provarle in acqua”, conclude Davide Lenarduzzi, presidente di Paeda & associati.

