E-bike Yamaha, tre modelli in arrivo dopo anni di attesa. E-mtb Moro 07 ma non solo, ci sono anche una e-gravel e una urban sorprendente

La aspettavamo da anni e finalmente ecco la e-bike Yamaha. Anzi le e-bike Yamaha. Infatti si tratta di una e-mtb full suspended, una e-gravel e una urban però multitasking. Anni di progettazione alle spalle per un trio molto interessante. Ma sono stati anni pure di intenso lavoro nel mondo della componentistica. A partire dai motori super performanti. Insomma a Iwata non sono stati con le mani in mano elettricamente parlando.

Tre e-bike dopo anni di lavoro

Infatti Yamaha da tanti anni è tra i nomi protagonisti della rivoluzione delle e-bike, soprattutto quando si parla di alte prestazione e e mountain bike. Proprio per questo la più intrigante delle tre rimane la Moro 07 e-mtb completamente made in Yamaha. Dei progetti si parla da anni e finalmente eccola qui. Per l’acquisto pare si debba attendere la fine dell’anno (così come per sapere quanto costa) ma intanto le specifiche ci sono tutte. E-bike Yamaha, tre modelli dopo anni di attesa.

Ecco allora Moro 07, una all-mountain con 150 millimetri di escursione. Yamaha descrive lo sviluppo della bici e del telaio come olistico, cioè coordinato. Per fare in modo che tutti i componenti lavorino all’unisono e raggiungano il massimo delle prestazioni di ognuno. In particolare il telaio Dual Twin è ispirato alle moto Yamaha vincitrici di molte gare, che presenta il tubo orizzontale diviso in due all’interno del quale trova posto l’attacco dell’ammortizzatore.

Motore e batteria sono Yamaha 100%

La parte elettrica non poteva che essere il motore PW-X3, con 250 watt di potenza, e coppia di 85 Nm. L’assistenza alla pedalata fornita è immediata grazie al sistema Zero Cadence. Producendo 85 Nm di coppia. L’ultimo PW-X3 di Yamaha è l’unità di trasmissione più leggera, più piccola e più potente dell’azienda. Le sue dimensioni compatte danno un fattore Q stretto insieme a un’eccellente altezza da terra per prestazioni fuoristrada superiori. La tecnologia Zero Cadence fornisce assistenza istantanea e la sua modalità di supporto automatico fornisce potenza extra in salita e con vento contrario.

Il tutto è alimentato dalla batteria compatta da 500 Wh Yamaha Lithium Ion, con il controllo remoto InterfaceX. La batteria è completamente integrata nel telaio Dual Twin per ottenere un bilanciamento delle masse ottimale per una guida offroad facile e meno fisica. Il comando remoto Interface X è l’unità di controllo LED minimalista e che consente la connettività con gli smartphone per comunicazioni, navigazione e altro ancora. Dotata di tecnologia Bluetooth Low Energy per una facile connettività con lo smartphone e tecnologia ANT+ per la compatibilità con il ciclocomputer.

Le sospensioni sono affidate a RockShox, con la forcella Lyric Select RC da 160 mm di escursione, e l’ammortizzatore Super Deluxe Select+ RT, Deboair e 150 mm di di travel. La trasmissione invece è tutta a marchio Shimano, con un mix di Shimano SL/RD e Deore XT M8100, a 12 velocità e cassetta Hyperglide+. I freni sono Magura MT5 a 4 pistoncini, con dischi da 203 mm.

Le altre due non accompagnano e basta

Ma non finisce qui perché ci sono altri due modelli a completare la prima gamma e-bike di Yamaha. Parliamo della e-gravel Wabash RT e di CrossCore RC che possiamo definire una urban bike crossover.

Per quanto riguarda la CrossCore RC monta il motore PW series-ST compatto e silenzioso con 70 Nm di coppia. Il manubrio è flat e le manopole di tipo bar-end per avere una posizione di pedalata eretta. Telaio in alluminio con forcella dalla corsa di 63 mm e pneumatici da 27 pollici e mezzo. Sono anche previsti un buon numero di optional come portapacchi e parafanghi per rendere la e-bike più consona alla guida in strada o su sterrato.

La e-gravel Wabash è prodotta in tre misure, ha un manubrio piuttosto ampio e nasce per poter andare dalla strada ai sentieri in sterrato. Il motore è lo stesso della CrossCore RC e la coppia massima sempre da 70 Nm. Pesa 21 kg che non sono tanti per una bici di questo genere. Ovviamente la batteria è Yamaha da 500 Wh, così come il propulsore.

