Ebike VanMoof: due modelli nuovi, colorati e meno cari

VanMoof, sipotrebbero dire le eBike perfette per l’estate. Il produttore olandese presenta due nuovi modelli ultra colorati e dai prezzi decisamente accessibili.

Due nuovi modelli di eBike che sembrano fatti apposta per la bella stagione. Infatti le nuove bici elettriche mantengono lo stesso design dei modelli precedenti, ma introducono colori inediti e hanno un prezzo piuttosto accessibile. Le nuove cromie si chiamano: Sunbeam Yellow, Purple Fog, Evergreen e Foam Green.

I modelli precedenti hanno avuto un grande successo di critica e pubblico. Appunto per l’affidabilità di mezzi belli, semplici e soprattutto dai prezzi alla portata di tante tasche. Non fanno eccezione le nuove S4 e X4. Si tratta di due nuove eBike che ripropongono il design molto riconoscibile del brand, ma semplificano la dotazione tecnica rispetto ai modelli precedenti. Il vantaggio di una riduzione della complessità tecnologica ricade ovviamente sul prezzo. Le due bici sono sostanzialmente identiche dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, fatta eccezione per il telaio e le dimensioni delle ruote.

Le nuove olandesi VanMoof

Le VanMoof S4 e X4 sono già disponibili sul mercato europeo a 2.198 euro. Prezzi simili a quelli di Stati Uniti e Regno Unito dove le nuovissimi eBike sono uscite in contemporanea. Un costo davvero concorrenziale se pensiamo al fatto che sono bici di ottima qualità.

1 di 5

Ma andiamo nello specifico delle nuove eBIke VanMoof S4 e X4. Per abbassare il prezzo finale si è deciso per un cambio automatico a due velocità, con una marcia più bassa per l’accelerazione e le salite e una marcia più alta per la pedalata su strade pianeggianti. Questo a differenza del solito cambio automatico a tre velocità, già visto sulla S3 e sulla X3. VanMoof ha tenuto a precisare che le due biciclette sono state re-ingegnerizzate da zero «per offrire il meglio dell’innovazione tecnologica del marchio nei suoi modelli più semplici, accessibili e affidabili».

Il motore è inserito nel mozzo anteriore, è attivato da un sensore di giri e programmabile con quattro livelli di assistenza. Il pulsante Turbo Boost offre poi 59 Nm di accelerazione quando volete godervi la gioia dell’esperienza. Le ruote montate su S4 sono da 27,5’’ e il peso totale delle bici è 21,6 kg. Per quanto riguarda la X4 le ruote sono da 24” e il peso arriva a 20,3 kg.

Doppia batteria e tanta sicurezza

La batteria, non rimovibile, è da 478 Wh e promette un’autonomia massima di 150 km per carica, ma è disponibile una power bank opzionale da agganciare al telaio nella parte posteriore per ulteriori 100 km. A piena potenza l’azienda riduce l’autonomia a circa 60 km di autonomia a ricarica. Non mancano le opzioni di sicurezza come il kick lock e il riconoscimento automatico del ciclista. Il kick lock integrato blocca la ruota posteriore e consente di attivare l’allarme su richiesta. Ci sono poi il rilevamento di manomissione, il rilevamento della posizione e la modalità di blocco remoto.

1 di 5

I freni sono a disco sia sull’anteriore che sul posteriore. La dotazione è completa di luci a LED a 40 lux, sensori di temperatura e umidità, supporto integrato per lo smartphone che consente all’app mobile di fungere da cruscotto, parafanghi e cavalletto (sulla X4 c’è anche il piccolo portapacchi anteriore).

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —