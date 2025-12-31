eBike truccate, a Verona il più grande sequestro mai fatto 

A Verona la Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno sequestrato 295 biciclette elettriche “truccate”, modificate o prive di documentazione, per un valore stimato di circa 300 mila euro

Tornano al centro della cronaca le bici elettriche modificate e di conseguenza la necessità di rendere più sicuro un mercato che nelle grandi città sembra essere fuori controllo.

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza insieme alla Polizia Locale di Verona, ha portato al sequestro di 295 biciclette elettriche a pedalata assistita nei locali di due esercizi commerciali. Secondo le forze dell’ordine si tratta del più ingente sequestro di eBike eseguito sul territorio nazionale presso punti vendita. Il valore della merce sequestrata è stato stimato in circa 300 mila euro.

Motori potenziati e mancanza di documentazione CE

Le biciclette sequestrate erano dotate di motori modificati e potenziati, superando i limiti di prestazione consentiti per le eBike a norma. Inoltre, gli investigatori hanno constatato l’assenza della documentazione di conformità richiesta dalla Direttiva Europea Macchine (2006/42/CE). Un requisito essenziale affinché i mezzi possano essere venduti legalmente sul mercato italiano ed europeo. Di fato quindi i mezzi non erano burocraticamente a norma. Ma soprattutto erano state manomesse o comunque in grado di raggiungere velocità non consentite dal Codice (superiori a 25 km/h).

Denunce e sanzioni amministrative

Nel corso dell’attività sono stati denunciati due titolari dei negozi — un cittadino di origine pakistana e uno di origine indiana — per frode nell’esercizio del commercio. Le forze dell’ordine hanno anche comminato sanzioni amministrative per circa 11.400 euro, legate a violazioni del Codice della Strada e alle disposizioni sul commercio.

Il sequestro richiama l’attenzione su un fenomeno purtroppo diffuso. Capita spesso di vedere eBike sfrecciare in città a velocità ben superiori ai 25 km/h e anche senza che il conducente pedali. Si tratta di veicoli che non sono concepiti per viaggiare a quelle velocità e pertanto non hanno un dotazioni tecniche – freni in primis – adeguate.

Questo non solo viola le normative europee, ma può rappresentare un rischio per la sicurezza degli utenti e per la concorrenza leale nel mercato della micromobilità elettrica.

Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it