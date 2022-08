E-bike solo carbonio, nuova Leaos Carbon Pure. L’innovativa azienda di Bolzano presenta una e-bike da 21 kg e dal disegno minimal pronta per il mercato Usa e europeo.

Abbiamo imparato a conoscere Leaos per le sue scelte innovative quanto minimaliste. Abbiamo imparato ad apprezzare la ricerca della qualità pura, senza alcun fronzolo. E quindi non possiamo che apprezzare la nuova nata nella casa di Bolzano fondata nel 2012 da Armin Oberhollenzer.

Non possiamo che essere incuriositi dalla nuova Carbon Pure di casa Leaos. Si tratta di una bicicletta a pedalata assistita pensata per un uso urbano. Dal nome stesso si capisce che l’intero corpo della e-bike è stato realizzato interamente in carbonio. Ha un aspetto minimal che le permette anche di essere estremamente leggera. Infatti pesa solo 21 kg in tutto.

Carbon Pure motorizzata Bosch

Bosch motorizza la e-bike solo carbonio Leaos Carbon pure. L’azienda tedesca le fornisce un motore Performance CX. L’unità, montata in posizione centrale, eroga una coppia di 90 Nm, 36 Volt, e 4 livelli di spinta. Sensori: coppia, velocità di rotazione, velocità veicolo. È disponibile in 2 configurazioni, quella con velocità massima di 45 km/h (mercato americano) e quella con velocità massima di 25 km/h.

Un chiaro segnale che a Leaos il mercato europeo va stretto, anche perché un design come quello della bolzanina può fare la differenza sul mercato degli Stati Uniti. Sicura, con tenuta di strada perfetta: grazie all’entrata abbassata, al baricentro e alla geometria curata alla perfezione.

Il motore è alimentato da una batteria Powertube da 625 Wh che le garantisce un’autonomia di oltre 160 km, ma l’azienda fa sapere che nel 2024 lo stesso modello di e-bike sarà proposto sul mercato con una batteria più grande, da 750 Wh. Motore centrale e cambio automatico NuVinc/Enviolo. Nessun rumore di cambio, nessun tiraggio cavi. Per gustare il silenzio e la praticità del cambio.

Solo accessori di alta gamma

Modello di altissima gamma, la Leaos Carbon Pure è dotata di una cinghia della Gates Carbon, una soluzione che oltre a garantire una corretta trasmissione alle ruote della tanta coppia a disposizione, aumenta sia la pulizia del design sia la facilità di manutenzione. I copertoni Schwalbe Balloon o forcella ammortizzata Rock Shox Gold RL Solo Air. Le luci a Led sono fornite da Supernova.

Per il cambio, infine, si può optare per l’E-14 Rohloff o, in alternativa, per l’Enviolo TR o il NuVinci. La Leaos Carbon Pure, che può essere scelta con telaio bianco o nero, ha un prezzo di partenza di 6.850 euro. Nel prezzo è compresa la spedizione a casa con 4 mesi di attesa dal momento dell’acquisto. Tra gli optional, un interessante portapacchi con portata di 25 kg. In ogni caso il portapacchi è compatibile con quasi ogni tipo di borsa in commercio.

Da segnalare che Carbon Pure è pensata in un’unica variante di scocca per persone dai 170 ai 195 centimetri di altezza. Il tutto aggiustabile con manubrio, avancorpo e sella. Ma chi sfora queste misure (come a volte segnalato dai nostri lettori), deve per forza adattarsi o rinunciare all’acquisto. Infine due sono le colorazioni in nero o bianco.

