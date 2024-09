eBike sharing per le aziende, ci pensano Arval e Pirelli

I due colossi Arval e Pirelli offrono alle aziende un servizio di sharing chiavi in mano dedicato ai dipendenti, per il lavoro o per il tempo libero.

Il servizio si chiama “Pirelli CYCL-e Around” ed è pensato per tutte quelle aziende che desiderano offrire ai propri dipendenti un servizio di eBike sharing. Una soluzione che sempre più realtà imprenditoriali stanno adottando. Permette infatti sia di migliorare la mobilità che di offrire un valore aggiunto ai propri dipendenti. In Italia l’83% delle aziende già utilizza almeno una soluzione di mobilità alternativa. Tra queste l’11% ha un bike sharing (dati indagine centro studi Arval Mobility Observatory).

I vantaggi di scegliere Arval e Pirelli

In quest’ottica Arval ha pensato di offrire ai propri clienti un servizio di già “collaudato” da Pirelli. Il CYCL-e Around è stato ideato e lanciato ufficialmente nel 2021 per i propri dipendenti e per le aziende che vogliono implementare soluzioni di mobilità più sostenibili. È una soluzione di sharing “chiavi in mano” che permette di avere accesso alle e-bike Pirelli per 24 o 36 mesi. I servizi inclusi sono: consegna e ritiro presso la propria sede, dove verrà allestito un corner dedicato, manutenzione programmata e assistenza specifica su richiesta presso la sede del cliente, assicurazione danni e furto e anche un kit in dotazione che comprende un casco per la sicurezza dei dipendenti, una catena antifurto e un caricabatteria portatile.

Oltre ai veicoli e ai servizi, Pirelli offre anche l’APP Cycl-e Around. Una tecnologia rende possibile gestire in autonomia la prenotazione delle e-bike e anche lo sblocco dei mezzi e l’utilizzo di un vero e proprio sistema di navigazione bike-friendly.

Una soluzione pensata anche per i mobility manager che avranno accesso a una piattaforma digitale con cui è possibile controllare e personalizzare molteplici KPIs sull’utilizzo della propria flotta di e-bike. Potranno ad esempio monitorare la rotazione delle e-bike, i chilometri percorsi e la CO 2 risparmiata.

