E-bike senza catena: Oyo ci prova

E-bike senza catena, senza sporco e senza la paura che “scenda”. Una necessità che Oyo affronta con la sua trasmissione idraulica.

Liberarsi dalle catene è l’obiettivo di un segmento sempre più significativo del mondo e-bike. Troppi problemi, rischio di rotture e anche il semplice pericolo di sporcarsi con il grasso così novecentesco. Sono tanti i motivi per i quali si sceglie di sperimentare altro.

Oyo gioca la carta della trasmissione idraulica. Questo tipo di trasmissione è in realtà piuttosto datata e rientra in quella sempre più corposa schiera di tentativi volti a modificare il funzionamento a catena su cui si basano tradizionalmente le bici. Il sistema OYO trasmette alle ruote la forza impressa sul pedale grazie ad un fluido idraulico che sostituisce catena e cambio. Il liquido pressurizzato passa attraverso i tubi all’interno del telaio e raggiunge il mozzo posteriore dove è alloggiato il motore elettrico (idraulico), che ne sfrutta l’energia cinetica.

E-bike senza catena: ecco come

I sensori integrati raccolgono dati su velocità, cadenza e coppia modificando automaticamente il rapporto di trasmissione. In questo modo non si avvertono scatti e il passaggio tra le marce dando una sensazione di presa diretta. I vantaggi in questo sono evidenti e potrebbero essere utilizzati anche su altri tipi di mezzi.

La totale mancanza di ingranaggi distinti che rappresentano le singole marce richiede pochissima manutenzione, anche perché si tratta di un sistema sigillato. Non si rischia quindi di ricoprirsi mani e vestiti d’olio tentando di rimettere a posto la catena. Il motore elettrico di Oyo è un classico 250 watt. Mentre, sul manubrio è sistemato un display, dove si accede ai cinque livelli di assistenza elettrica. I sensori integrati tengono sotto controllo la velocità, la cadenza a coppia, informando così il cambio.

Il problema di questa bici forse ha a che fare più che altro con l’efficienza, ossia di quanto lo sforzo fisico del ciclista si riesce a tradurre in potenza. La batteria a ioni di litio da 400Wh consente un’autonomia intorno agli 80 km.

No catena: zero manutenzione

«Manutenzione quasi zero – promettono i produttori – nessuna catena, nessun pignone e nessun deragliatore, zero parti mobili esposte e l’intero meccanismo chiuso e sigillato da acqua e sporco». Inoltre, nel caso in cui succeda qualcosa alla trasmissione idraulica durante i tre anni di garanzia, puoi semplicemente staccare il meccanismo chiuso e spedirlo per la riparazione, invece di inviare l’intera bici.

OYO è una e-bike comparsa su Indiegogo a Dicembre 2020: grazie al crowdfunding è riuscita in tempi record a chiudere il finanziamento. Un altro è stato aperto sul sito ufficiale Oyo e si è chiuso superando i 5 milioni di shekel israeliani (circa 1,3 milioni di euro). Ora aspettiamo novità dall’equipe guidata dal 2014 da Ziv Brosh. Brosh è fondatore e mente di OYO. Un imprenditore seriale, Ziv, è un pioniere degli aeroplani ultraleggeri e dei sistemi di evacuazione a più piani, tra gli altri progetti interessanti.

Le persone dietro al progetto

Al suo fianco il presidente Danny Taragan. Trenta anni di esperienza manageriale come CEO di società internazionali da Strauss, Gruppo Maabarot, Gruppo Bagir. Yaniv Kadosh che è Product Manager e Art Director con oltre 10 anni di esperienza nella progettazione di prodotti e progetti di ricerca e sviluppo. E poi Arye Hominer ingegnere meccanico specializzato nello sviluppo e innovazione in aziende tecnologiche.

«Noi, i fondatori, ci siamo posti l’obiettivo di riesaminare il sistema di trasmissione della bicicletta al fine di risolvere i problemi meccanici esistenti e creare un’esperienza di guida unica. Dopo molte riflessioni abbiamo concluso che è giunto il momento di abbandonare il classico modello di catena e cambio e sostituirlo con un sistema di trasmissione completamente nuovo. Una e-bike senza catena è facile da usare, più sicura, esente da manutenzione».

