e-Motion 300 la nuova eBike Platum disegnata da Pininfarina

La nuova eBike di Platum è un’opera di Pininfarina, si chiamerà e-Motion 300 ed è sintesi di tecnologia e design. In commercio entro il 2024.

Le e-Motion 300 saranno a marchio Argento, brand di proprietà di Platum. L’azienda bolognese sta diventando una realtà di primo piano nel mondo della mobilità urbana e non è nuova a collaborazioni con firme del design e con blasonati marchi dell’automotive.

Stile riconoscibile e semplicità d’uso

La e-Motion 300 è un esempio di ricercatezza formale e tecnica. Concilia linee eleganti e riconoscibili con irrinunciabile funzionalità. Ha un telaio interamente made in Italy, realizzato in materiale composito, per garantire la massima dinamicità.

Platum ha dichiarato di aver riposto particolare attenzione anche alla sicurezza. In particolar modo ha voluto integrare gli indicatori di direzione nel telaio, ai lati del manubrio. La e-Motion monta un motore sul mozzo posteriore e una batteria centrale. Non si conoscono ancora le specifiche tecniche ma il costruttore ha dichiarato un’autonomia di 60/70 chilometri.

Caratteristiche tecniche

Per avere un quadro completo della nuova eBike Platum dobbiamo attendere il rilascio della scheda tecnica quando verrà commercializzata. Intanto possiamo cercare di capire meglio come è fatta dalle foto scattate alla presentazione romana. In contrasto cromatico, spicca subito il pacco batteria posizionato nel telaio della bici ed estraibile.

1 di 7

Sia per quanto riguarda la batteria che il motore siamo curiosi di sapere a quale azienda Platum si affiderà. Per il cambio si nota uno Shimano Tourney a 7 velocità con selezionatore meccanico al manubrio. Sempre sul manubrio, ma sulla sinistra è posizionato lo schermo del display da 2”. Da notare sempre alle estremità le frecce, un quasi unicum per una eBike. Infine i freni sono a disco sia davanti che dietro a marchio Logan.

Il futuro elettrico è un foglio bianco

La nuova eBike Pininfarina feat. Platum è stata presentata in occasione degli Electric Days di Roma. Nel primo fine settimana di maggio infatti, all’interno dell’evento dedicato alla transizione energetica della mobilità, si è tenuta al laghetto dell’Eur la mostra di Pininfarina sul design per la mobilità del futuro.

«I veicoli del futuro sono in una fase di individuazione del trend di sviluppo, dal puntio di vista architettonico e di user experience». Spiega il nuovo progetto Giuseppe Bonollo, senior vice president sales e marketing di Pininfarina. «Aspetti interessanti perché hanno dato una nuova spinta al mondo della progettazione in vista della costruzione di un’idea di città futura».

eBike Pininfarina: non è una prima volta

E-Motion 300 arriva sette anni dopo il primo approccio di Pininfarina al mondo delle eBike. Infatti nel 2016 vide la luce e-Voluzione, una bici elettrica in collaborazione con Diavelo che fece saltare sulla sedia gli intervenuti a Eurobike 2016. Parliamo di un secolo fa in termini di evoluzione del mondo a pedalata assistita. Eppure c’erano già elementi che ancora oggi sono il fiore all’occhiello delle eBike più attuali.

In quel caso si partiva da un telaio in cui ogni elemento veniva integrato in modo esemplare. Dalla batteria al motore centrale, passando per elementi quali il cablaggio o il manubrio e attacco manubrio, fino alle luci e al ciclo-computer. Già allora non c’era elemento che interrompesse questa sensazione di integrazione ed eleganza. Ad esempio il display inserito nel tubo superiore del telaio è una idea che vediamo continuamente usare, ma sette anni fa non era così diffuso.

Un futuro già chiaro qualche anno fa

Nel primo progetto forcella, telaio, manubrio, reggisella e i cerchi delle ruote erano in carbonio e alleggerivano sensibilmente il peso finale della prima eBike Pininfarina, che arrivava appena a 16 chilogrammi. Il motore centrale era un Brose da 250 watt e coppia elevata, mentre come batteria trovavamo una Panasonic da 500W-13,6Ah-36V. Completano il quadro dei freni a disco idraulici Shimano e un cambio al mozzo Shimano Alfine a 8 velocità.

