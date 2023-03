E-bike Pinarello: la novità 2023 è Nytro, una gamma intera

E-bike Pinarello novità 2023. Con Nytro E la storica azienda trevigiana porta nel mondo della pedalata assistita “una esperienza di guida pari a quella garantita da una tradizionali bici da strada”.

“Nitro E è una Pinarello per tutti coloro che cercano di godersi le emozioni che il ciclismo regala”. Non usa giri di parole e non ha voluto compromessi l’azienda nata dall’intuizione di Giovanni Pinarello nel 1952 e che dal 2020 ha rinnovato sede e ambizioni. Nytro E è stato creata pensando all’avventura, alle pedalate lunghe e con salite ripide. Quindi prima di tutto vengono leggerezza e maneggevolezza. Dalla scelta dei materiali al disegno delle geometria, fino alle innovazioni tecniche utilizzate per la nuova Nytro E. Tutto si combina per elevare il livello di reattività e garantire sensazioni di guida appaganti.

Nytro E9, è ciclismo vero

Prima di tutto il peso. Nytro E9 (modello di punta della gamma) non supera gli 11,4 kg, cosa che ne fa una delle e-bike più leggere sul mercato. Il nuovo motore TQ-HPR50 è stato progettato per offrire un supporto naturale e costante, anche a cadenze superiori a 65 giri al minuto. Unito all’estrema silenziosità può fornire supporto quando ne hai più bisogno. Anche nelle salite più ripide, senza dare la sensazione di una spinta innaturale. L’autonomia arriva fino a 100 km (140 km con un range extender) ed il perfetto rapporto potenza/peso vi permette di cogliere il meglio del meglio a livello di divertimento.

Motore silenzioso e potente quando serve

Quando richiesto, il motore TQ-HPR50 eroga fino a 50 Nm di coppia e 300 Watt di potenza di picco. In un pacchetto compatto che è anche molto leggero visti i 3 kg complessivi tra motore e batteria da 360 Wh, display integrato da 2” compreso. Questo è il sistema e-bike più leggero della sua categoria, dimensioni compatte che permettono di contenere le strutture del telaio con un fattore Q di 135 mm. A questi minimi volumi si aggiunge poi il percepito, ovvero una pedalata decisamente naturale visto che si tratta anche del motore più silenzioso attualmente sul mercato.

E-bike Pinarello. la novità è anche nel design

Pinarello voleva che questa bici avesse lo stesso aspetto dei migliori modelli tradizionali. Dunque il design della Nytro E è stato studiato in ogni dettaglio per avere lo stesso look di una bici muscolare. Il tubo sterzo, il tubo obliquo e il carro posteriore sono stati progettati per ottenere le massime prestazioni aerodinamiche e con il TiCr di Pinarello, ogni cavo è integrato nel manubrio per massimizzare la riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica e fornire un design pulito.

La Nytro E e-bike PInarello novità 2023 è dotata di un’area del reggisella completamente ridisegnata, con un nuovo collarino integrato nel telaio che permette di ridurre peso e volume totale rispetto ai modelli più vecchi. Migliorando così anche l’aerodinamica. I telai E-road sono dotati del collaudato reggisella Dogma F, mentre i modelli e-gravel saranno dotati di un reggisella tradizionale per consentire la compatibilità con la maggior parte dei reggisella telescopici attualmente sul mercato. Il telaio presenta anche l’esclusiva filosofia di design asimmetrico di Pinarello, con il lato sinistro strutturato per compensare la maggiore forza esercitata dalla trasmissione sul lato destro.

La fibra di carbonio firmata da Toray

Quindi per rimanere fedele al proprio dna, le e-bike Pinarello Nytro usano la forcella Onda. Progettata in questo caso per assorbire le vibrazioni e migliorare la manovrabilità, vista l’inclinazione di 47 mm. I modelli da strada possono ospitare pneumatici fino a 32 mm per massimizzare il comfort senza influire negativamente sulle prestazioni. I modelli gravel accettano pneumatici fino a 50 mm per soddisfare le esigenze anche del ciclista più avventuroso.

Nella scelta dei materiali, Pinarello si è affidata al partner storico Toray, leader mondiale per la fibra di carbonio di alta gamma. Il T900 offre il massimo in termini di rigidità ed è utilizzato in accoppiata al T700 per la Nytro E Road. Mentre per Nytro e Nytro Gravel E9/E7 viene utilizzato il T700 per garantire il miglior compromesso tra prestazioni e assorbimento degli urti.

I prezzi: NYTRO E9 GRAVEL costa 13.000 euro, NYTRO E7 GRAVEL costa 9.000 euro e infine NYTRO E5 GRAVEL 8.000 euro.

E-bike Pinarello Nytro: obiettivo avventura

Il dna da corsa di Pinarello è fortemente presente in Nytro E. Tutto il know-how maturato nelle massime competizioni è stato applicato a questi nuovi modelli per assicurare a chi le utilizza una guidabilità e un feeling su strada davvero unici. Per Nytro Road e Nytro Gravel ci sono due geometrie dedicate (e sei taglie) per i due diversi tipi di guida. Infatti, la Nytro ROAD offre una posizione di guida più confortevole ma regala una notevole maneggevolezza.

