eBike pieghevole in camper e barca: alcuni consigli

Cerchi una eBike pieghevole da caricare in camper o in barca per l’estate? Di seguito alcuni consigli su cosa acquistare tra le migliori offerte per costo e facilità di trasporto

Arriva l’estate e molti si apprestano a partire con il camper, alcuni fortunati trascorreranno la vacanza in barca. Mezzi affascinanti, ma che lasciano a piedi nel traffico dei luoghi di villeggiatura e inadatti alla classica scampagnata. Dunque avere una piccola eBike pieghevole nel proprio bagaglio può essere una scelta vincente. A patto che occupi poco spazio e che non sia troppo pesante da spostare a mano. Di seguito vi segnaliamo alcuni modelli che potrebbero dare una svolta alle vostre vacanze “alternative”.

eBike pieghevole di facile reperimento

Se non avete troppa voglia di spostarvi tra rivenditori, Vivobike VR1 22 è una fat bike pieghevole da portare in camper o barca facile facile. Innanzitutto ha diverse qualità, a partire dalle ruote fat che ben si adattano alla sabbia o allo sterrato vacanziero. Inoltre ha un prezzo inferiore ai 1000 euro, e poi si trova abbastanza facilmente nelle varie catene di negozi di elettronica. Le ruote da 20 pollici, la doppia forcella ammortizzata e i freni idraulici Tektro garantiscono tenuta e permettono di gestire con la massima serenità saliscendi e terreni sconnessi. Per quanto riguarda il motore si tratta di un Puyan da 250 W e la batteria Samsung da 10,4. Con 5 differenti livelli di pedalata assistita a fornire un supporto si può arrivare a coprire una distanza di 35 km a una velocità massima di 25 km/h. Unico neo il peso di 27 kg che si fa sentire, ma il sistema di ripiegatura è davvero buono.

Al supermercato meno di 1000 euro per Vivo 1 di 2

Simpatica e a buonissimo mercato è Hitway BK35. Il suo sistema di chiusura è particolarmente comodo, e permette di racchiuderla in uno spazio contenuto, sia esso il bagagliaio del camper o un angolino in barca. Una volta messa in moto, grazie al motore da 250 W riesce a raggiungere una velocità massima di 25 Km/h, con un’autonomia che a seconda della modalità di guida assistita utilizzata può spaziare tra 25 e 60 km. Gli pneumatici da 16 pollici contribuiscono a garantire un’apprezzabile stabilità anche di fronte a qualche piccola buca. Su Amazon si trova a 499 euro e il peso ridotto a 17 kg è un ottimo incentivo all’acquisto.

Pieghevole Brompton scelta azzeccata

Pensi a eBike pieghevoli leggere e pratiche e dici Brompton. L’ultima linea Explore (qui per saperne di più) in particolare con le sue bici a 12 velocità e facilmente trasportabili nonché piuttosto leggere. Si tratta della linea P Electric con i suoi mezzi da 16,3 kg di peso totale e 4.500 euro di costo alla consegna. Il telaio posteriore Advanced è in titanio e usa componenti pregiati che consentono di risparmiare peso. Si piega in meno di 20 secondi e il reggisella a doppia chiusura consente di tirare la bici piegata dalla sella. L’altra linea che avrà le 12 marce è a linea C elettrica da 17,3 kg e un costo inferiore ai 4.000 euro.

In questo caso il titanio è sostituito dal carbonio. Le biciclette Brompton sono vendute in 46 paesi, Italia compresa. Una batteria compatta Brompton Electric 300 Wh agli ioni di litio dal peso totale di 2,9 kg e ricaricabile in quattro ore tramite normale presa elettrica. Tempi dimezzati con il caricabatterie Brompton SuperFast. E propulsore da 250 W montato sulla ruota anteriore, completano la dotazione.

DYU T1: eBike pieghevole in magnesio

La bici elettrica DYU T1 è completamente costruita in magnesio e ha un peso totale di 22 kg. Inoltre l telaio pressofuso è privo di saldature, a dare un aspetto più curato, e regge un peso di oltre 120 kg, poche altre eBike pieghevoli garantiscono questa portata. Interessante anche il prezzo di 849 euro. La batteria estraibile offre fino a 55 km di autonomia con una ricarica di 6 ore e il motore da 250 W nascosto nel mozzo posteriore regola l’assistenza grazie a un sensore di coppia nella pedaliera, così da permettere una pedalata più fluida e naturale. Ruote da 20 pollici canonici e buon battistrada.

DYU ultra leggera 1 di 7

Il resto della componentistica prevede un cambio Shimano a 7 velocità, e freni a disco meccanici (via cavo) anziché idraulici. Scelta forse un po’ vintage. La sella è ammortizzata, particolare non trascurabile per un minore disagio su buche e altro. Le misure di DYU T1 sono di 85 x 48 x 78 cm che permette un agevole trasporto nelle vacanze in camper o barca. DYU T1 è in vendita direttamente online sul sito del costruttore, che effettua spedizioni gratuite anche in Italia.

Legend Monza: eBike pieghevole a lunga gittata

Disponibile in tre differenti colorazioni, Legend Monza è una bicicletta elettrica pieghevole che si rivolge a un acquirente particolarmente esigente, che vuole acquistare un modello che permetta di muoversi per lunghi tratti in totale sicurezza e comodità. Progettata per sopportare un peso massimo di un centinaio di chili, è caratterizzata da un telaio in alluminio rinforzato dotato di sistema di chiusura rapida. Il motore è a marchio Legend da 250 W con 40 Nm di coppia e 4 velocità selezionabili, di un cambio Shimano a 6 marce.

Freni a disco idraulico e una batteria Panasonic da 14 Ah per un’autonomia massima di un centinaio di chilometri completano il kit. Dispone inoltre di un controller Mahle Smartbike sul manubrio, che può essere connesso tramite bluetooth all’app MySmartBike per smartphone e fornire tutta una serie di informazioni che riguardano, tra le altre, la velocità, le calorie consumate, la distanza percorsa e l’altitudine. Qui il prezzo sale a circa 1.500 euro coerente con le dotazioni e il peso si assesta sui 19,5 kg ancora davvero buono.

Il sogno di Lectric

Una eBike pieghevole da sogno è la nuova XP Lite 2.0 di Lectric. Da sogno perché ha tutte le caratteristiche adatte a chi vuole una bici che non occupi tanto spazio e garantisca prestazioni davvero buone. Infatti XP Lite 2.0 è l’eBike più leggera della gamma dell’azienda, con un peso di circa 22 kg. È dotato di un motore con mozzo posteriore con riduttore Stealth M24 da 300 W (picco di 819 watt). Offre cinque livelli di pedalata assistita e 28 Nm di coppia. Lectric ha talmente tanto successo che nel 2023 la versione 3.0 è stato il mezzo elettrico più venduto in USA dopo Tesla model Y e model 3.

Lectric eBike pieghevole da sogno 1 di 5

Il modello standard viene fornito con trasmissione a catena KMC, ma può essere montata una trasmissione a cinghia Gates Carbon. La seconda generazione di questa eBike pieghevole è dotata di una batteria da 48 V/7,8 Ah. La dimensione delle ruote è 20 pollici, e ciascuna è avvolta in uno pneumatico stradale largo 2,5 pollici resistente alle forature. il telaio in alluminio dell’ebike si piega fino a 91,4 x 40,6 x 68,5 cm. Il costo della eBike di Lectric è davvero concorrenziale visti i 799 dollari (circa 740 euro). Purtroppo la spedizione e i costi doganali per ora possono portare a un esborso quasi doppio della cifra di partenza.

