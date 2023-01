E-bike novità 2023: Fiido pensa a tutta la famiglia

E-bike novità 2023, Fiido torna con tante proposte: dalla città al fuoristrada, gravel e persino una bici per imparare a padelare

Dici Fiido e pensi a e-bike pieghevoli cinesi dal basso costo. Non è più solo così. A parte il fatto che le piccole e-fold della casa di Shenzen sono tra le più affidabili della categoria grazie anche alle sedi di assistenza post vendita ormai attive in tutta Europa. Ma anche perché il marchio cinese di e-bike ha deciso una virata importante per l’anno 2023. Quello del coniglio, un anno che, secondo l’oroscopo cinese, porta serenità e fortuna. C’è da augurarselo un po’ per tutti.

E-bike novità 2023: Fiido lancia la sfida al Coniglio

Insomma Fiido non vuole seguire l’altro coniglio nel buco, ma ha deciso di aprirsi a nuove strade di mercato. E lo ha fatto con nuovi prodotti e un sito rinnovato proprio in prossimità delle festività di capodanno (sempre della Cina).

Come ricorderete, e come avrete letto sulle nostre pagine, tra 2020 e nel 2021 Fiido ha lanciato con successo due progetti di crowdfunding per i modelli pieghevoli D11 e la Fiido X. Progetti che hanno raccolto oltre un milione di dollari. Cosa che ha reso Fiido punto di riferimento per il mondo dei pendolari cittadini . Ora “Fiido è diventato un nuovo marchio“, come comunica la stessa azienda di Shenzen.

Con una nuova filosofia complessiva che si applicherà a tutti i futuri mezzi di mobilità elettrica Fiido. Inoltre ha aggiornato il sito ufficiale, introducendo un’interfaccia più elegante e raffinata, con differenze significative rispetto alla versione precedente.

E-bike novità 2023: Fiido rinnova anche il sito

Il sito web inoltre mostra in anteprima i nuovi prodotti 2023. A partire dalle le nuove e-bike C21 e C22. Si tratta di avanzate bici elettriche cittadine dal design minimale e dalle ottime performance. Se la C21 ha un design prettamente maschile, la C22 ha un telaio ad accesso facilitato, maggiormente adatto al pubblico femminile. Ma non finisce qui perché anche Fiido avrà nel 2023 una gravel: la C31. Da quello che si può vedere il minimalismo è simile a quelle delle due precedenti, ma parliamo di una e-gravel da 12,6 kg di peso complessivo e motore centrale. Qualcosa da tener d’occhio. Così come la M31 sempre dal motore centrale, super ammortizzata e con ruote da e-mtb.

Non manca poi una e-bike dalle ruote fat come la Titan che promette di sapersi muovere su tutti i terreni e con in più due ampi spazi di carico per accompagnarci nelle faccende quotidiane come tra i boschi e sullo sterrato. Ma forse la novità più stuzzicante è quella rivolta ai piccolissimi. Infatti Fiido ha pensato di produrre la nuova Fiido Kidz K1, una piccola e-bike per bimbi dai 3 agli 8 anni dotata di Parental Control gestibile tramite app. Così da gestire con il cellulare la velocità della bici che non ha pedali, ma che serve per entrare nel mondo dell’equilibrio da due ruote.

Un vero ecosistema Fiido a partire da marzo

Tutte queste novità sono state promesse da Fiido in pre-order a partire da marzo. Quindi bisogna attendere qualche tempo per sapere nello specifico il prezzo di tante e tali novità. Tra le quali la creazione di nuove esperienze per i ciclisti, fornendo qualcosa di nuovo e diverso dai modelli precedenti. Il team ha iniziato a lavorare alla costruzione di un ecosistema intelligente che collega le Fiido e-bike novità 2023, ma pure gli scooter elettrici, con dispositivi mobili e smartwatch per aumentare la condivisione tra utenti.

Una sorta di ecosistema orientato alla salute che integra il ciclismo nello stile di vita degli utenti. Consentendo loro di interagire con persone affini nella loro vita quotidiana senza limitazioni di spazio. Gli utenti potranno controllare e guidare la propria bicicletta o il proprio scooter, monitorare la propria salute e circondarsi di propri simili.

