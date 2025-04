eBike Nilox 2025. Sempre più urban e accessibili

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nilox ha presentato la sua nuova gamma di eBike 2025. Otto modelli tra nuove city, fat, e pieghevoli per andare incontro alle esigenze di mercato.

Nilox è un brand che offre prodotti accessibili a un’ampia fascia di consumatori. Ha il merito di offrire eBike e monopattini a prezzi abbordabili e in questo modo contribuire alla diffusione della mobilità elettrica. Ha una gamma decisamente vasta che di anno in anno si rinnova e si amplia. Per il 2025 il brand italiano punta decisamente sull’urban con otto nuovi modelli tutti pensati per muoversi in città, ma che però non disdegnano nemmeno qualche gita fuori porta.

Nilox fat

La gamma fat si arricchisce di 4 nuovi modelli: X8 PRO, X10 e X10 ULTRA e X5 PRO. Sono bici pensate per essere robuste e sicure su ogni fondo stradale e in ogni clima.

La X8 PRO ha un motore posteriore da 36V – 250W (53 Nm) e una batteria removibile da 36V – 13 Ah, con un’autonomia fino a 70 km. Presenta sospensioni anteriori e gomme FAT da 20” x 4”. Disponibile in tre colori, ha un prezzo consigliato di 1.199,95 €.

La X10 ha un motore da 36V – 250W e una batteria removibile da 36V – 13 Ah, con un’autonomia fino a 70 km. Il telaio è pieghevole in acciaio e monta un cambio SHIMANO a 6 velocità con freni a disco meccanici su entrambe le ruote. Disponibile in grigio lucido e nero opaco a 1.399,95 €.

La X10 ULTRA ha un motore da 48V – 250W e una batteria da 48V – 13 Ah, con un’autonomia fino a 90 km. I freni sono a disco idraulici e il telaio è in alluminio. Disponibile in nero lucido a 1.599 €.

La X5 PRO ha un motore da 36V – 250W (40 Nm) e una batteria da 36V – 10 Ah, con un’autonomia fino a 60 km e un tempo di ricarica di circa 5 ore. Monta pneumatici FAT da 20” x 4” e un display LED. Prezzo consigliato di 999,95 €.

Nilox folding

Nilox amplia anche la sua gamma di city bike elettriche con i modelli folding J1 PRO e J2, e city J5 PRO e J7, progettati per la mobilità urbana.

La J1 PRO è una pieghevole con motore posteriore da 36V – 250W e batteria removibile da 36V – 8 Ah, con un’autonomia fino a 40 km e ricarica in 5 ore. Monta copertoni da 20” x 2.10”, luci LED anteriori e posteriori, e un cambio SHIMANO a 6 velocità. Disponibile in bianco o arancio/grigio a 799,95 €.

La J2 è una pieghevole ultraleggera con motore da 36V – 250W (35 Nm) e batteria removibile da 36V – 6 Ah, con un’autonomia fino a 30 km e ricarica in 4 ore. Dispone di display LED a 5 livelli, luci LED e freni V-brake anteriori e posteriori. Disponibile nel color sabbia a 799,95 €.

Nilox city

La J5 PRO ha un motore da 36V – 250W (35 Nm) e una batteria removibile da 36V – 10 Ah posizionata sotto il portapacchi. L’’autonomia arriva fino a 65 km. Monta ruote da 26” e un cambio SHIMANO a 6 velocità. Il display LED consente la gestione della pedalata assistita. Disponibile in grigio sportivo o panna con inserti marroni a 899,95 €.

La J7 ha un telaio in alluminio, motore posteriore da 36V – 250W (55 Nm) e una batteria integrata e removibile da 36V – 13 Ah. Ha un’autonomia fino a 80 km e ricarica in circa 6 ore. Le sospensioni anteriori, gli pneumatici da 28”x1.75” e i freni a disco meccanici anteriori e posteriori completano l’equipaggiamento. Il display LCD a 5 livelli gestisce la pedalata assistita. Disponibile in bianco e verde smeraldo a 1.299,95 €.

“Abbiamo scelto di rivedere la nostra line-up per continuare a offrire prodotti in linea con le nuove esigenze di mobilità sostenibile, adatti a ogni tipo di utente” ha dichiarato Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet, “Al cuore della nuova offerta c’è la gamma fat, pensata per chi cerca prestazioni elevate, robustezza e un’esperienza di guida unica, ideale sia per affrontare il traffico cittadino che per esplorare terreni più impegnativi. La combinazione di potenza, versatilità ed estetica audace fa delle nostre fat bike il modello ideale per chi non vuole passare inosservato e ha voglia di vivere la mobilità urbana con un nuovo approccio”.

