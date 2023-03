E-bike multiuso, le novità da Specialized e Brera

E-bike multiuso: una sola bici per gli spostamenti in città e il tempo libero. Una tendenza che nel 2023 sta diventando un punto focale del mercato elettrico. Vediamo le novità in casa nostra e del gigante Specialized

Una e-bike è per sempre. Basta con le divisioni stagne tra urban e fuori strada, ora le aziende stanno cercando di costruire mezzi che si possano sfruttare su diversi terreni così da ammortizzare al meglio una spesa robusta. La via è stata tracciata dalle e-gravel, bici nate per la strada ma capaci di adattarsi, con robustezza e guidabilità, anche ai boschi e alle salite. Ora il passo è ulteriore e Specialized fa da guida.

E-bike multiuso, da Specialized arriva Tero X

Infatti il brand americano con la nuova Tero X smentisce il suo stesso nome e ci presenta una e-bike pronta a tutto. A ricoprire uno spettro che va dal commuting urbano alla sabbia del deserto, dal gravel ai trail di montagna. Mettendo al primo posto performance e leggerezza. Quindi prima di tutto una e-bike multiuso che sia maneggevole. Ed ecco la guida eretta, comoda e full-suspended con 130 mm di escursione all’anteriore e 120 mm al posteriore. Inoltre con reggisella telescopico e pneumatici Ground Control sempre marchiati Specialized. Per fare in modo che è la e-bike consenta di affrontare terreni accidentati mantenendo controllo e comodità.

Non a caso Specialized ha messo in testa alla campagna di lancio di Tero X il messaggio: “Avrai bisogno di una mappa più grande”. Questa e-bike ha un motore Full Power 2.2 (versione 6.0), perfettamente integrato nel telaio in alluminio. Mentre il sistema operativo Turbo quadruplica la potenza del rider. Tramite il display MasterMind consente di personalizzare i livelli di assistenza e monitorare l’autonomia che può essere ottimizzata tramite apposita funzione. I prezzi della nuova Specialized Tero X vanno dai 4.350 euro della 4.0, passano ai 5.200 euro per la 5.0 e salgono fino ai 6.200 euro della versione 6.0.

Una e-bike turbo ma col portapacchi

Un’altra peculiarità della Tero X è il Turbo System Lock, ovvero la possibilità tramite la app Mission Control di disabilitare il motore della bici quando si attiva l’allarme del sensore di movimento. Sempre la stessa applicazione consente di ottimizzare l’autonomia e di personalizzare l’assistenza e di ricevere una diagnostica durante la pedalate e gli aggiornamenti per il sistema. Anteriormente troviamo una luce a led fino a 1.000 lumen e dietro una luce da 22 lumen; è dotata di parafanghi Drytech integrati con portapacchi posteriore della portata di 20 kg e si può installarne uno anche anteriormente della portata di 10 kg.

Brera, e-bike multiuso made in Italy

Sulla stessa linea filosofica di Specialized si muove la nostrana Brera. Che presenta per la bella stagione due nuovi modelli: la commuter e-suv Escape, e Relive una vera urban e-suv. Su entrambi i modelli ci sono una combo batteria-motore all’insegna della potenza e della durabilità. Altrimenti che e-bike multiuso sarebbe?

Batteria con capacità di 720Wh è superiore alla media di quelle che regolarmente troviamo su questo tipo di bici elettriche. Il motore Vinka E20 e i suoi 80Nm di coppia ringraziano. Il nome dato a Escape serve a sintetizzare i concetti base: esplorare gli angoli della città o puntare a qualche sterrato diventa un atto dovuto. Posizione in sella, telaio e componentistica consentono il massimo controllo della bici anche su terreni sconnessi.

Merito anche degli pneumatici con sezione maggiorata e la forcella adatta a filtrare alla perfezione le vibrazioni. Grazie alla sua autonomia che si sposta fino a 150 km, le lunghe distanze con una sola carica non saranno un miraggio. Blu e verde, entrambi opachi, sono i colori scelti a supporto di un design moderno curato in ogni dettaglio per un prezzo al pubblico di 2.960 euro.

Relive è la e-suv di casa Brera

La nuova urban e-suv di Brera cicli è stata pensata per mettere da parte l’automobile la prossima primavera per muoversi in città. La posizione in sella comoda, le manopole ergonomiche e l’assistenza del motore rendono tutto decisamente soft e appagante. Infine, freni a disco idraulici, una autonomia che si spinge fino a 150 km grazie ad una batteria integrata nel telaio, parafanghi e porta-pacchi per le borse o per il seggiolino da bambino. Il prezzo è lo stesso di Escape, nei colori sabbia e verde.

