E-bike Mercedes con motore da 750 W per la nuova nata di EQ e N+ la divisione bici elettriche del marchio di Stoccarda. Una e-bike da 130 Nm di coppia e potenza tripla

Mercedes EQ ci ha preso gusto. La branca elettrificata del brand tedesco per antonomasia ha portato un nuovo modello in dote a N plus bike (semplicemente N+ per i giovani). La nuova e-bike Mercedes con motore da 750 W vanta una coppia eccezionale e offre la trazione integrale. Quindi potenza tripla rispetto a quanto accettato sulle strade italiane.

Un modello estremo per una e-bike illegale nel vero senso della parola. Illegale perché, così come è, nel nostro Paese dovrebbe essere considerata alla stregua di un ciclomotore per andare in strada. Ma illegale anche per il fascino di alcune trovate. Innanzitutto 130 Nm di coppia. Qualcosa cui siamo abituati solo nel mondo delle motociclette.

E-bike Mercedes: motore da 750W

Inoltre parliamo di una bici elettrica a trazione integrale con prestazioni forse mai viste prima d’ora su una e-bike di questo livello. Al posto dei cambi con decine di marce che siamo abituati a vedere su questi piccoli veicoli a due ruote ideali per la città, sulla nuova bici il rapporto è uno solo. Invece della solita trasmissione a catena poi è stata inserita una cinghia rinforzata in fibra di carbonio, che è stata progettata e realizzata attentamente per durare fino a più di 32.000 chilometri di percorrenza, senza che sia necessario alcun tipo di manutenzione.

Siamo di fronte a una e-bike Mercedes dalla potenza tripla che frantuma ogni record e si avvicina alla moto senza somigliare affatto a una moto. In tutto e per tutto siamo di fronte a una e-bike dal design e-mtb. Anche il peso di 29 chilogrammi è in tutto e per tutto in linea con le bici a pedalata assistita “normali”. Questa Mercedes-EQ Formula E Team e-bike championship edition (nome intero della e-bike) ha doppio motore. Stiamo parlando infatti di ben 750 W (0,75 kW), praticamente il triplo di quello che il Codice della Strada permette in Italia per le bici elettriche. Questa e-bike raggiunge la velocità massima di 45 km/h.

Ricarica rapida e prezzo non così folle

La nuova Mercedes-EQ Formula E Team e-bike championship edition inoltre è stata equipaggiata con due freni a disco idraulici e il telaio con ruote da 29 pollici, a cui vengono montate gomme semi-slick. Il tutto ottimizzato per essere guidato da ciclisti che sono alti tra il metro e sessantacinque e i due metri. L’intera scheda tecnica vanta numeri eccezionali, da record, e non soltanto per quanto riguarda la potenza e la coppia. Parliamo anche di autonomia da primato, visto che la nuova e-bike N+ garantisce una percorrenza di 120 chilometri con una ricarica di 3,5 ore.

Tutte queste dotazioni fanno lievitare il prezzo di vendita, che resta comunque allineato a quello di molte hard tail e e-mtb di alta gamma. Ci si aspetterebbe un costo da doppia cifra e invece la bici elettrica Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition viene venduta al prezzo di 6.340 euro. Con un piccolo sforzo in realtà si potrebbe anche portare a casa un bolide che però poi andrebbe tenuto nascosto. O usarla nel chiuso di spazi privati in cui scatenarsi al triplo della potenza.

