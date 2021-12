E-bike in inverno: Thok consiglia cosa fare

E-bike in inverno, cosa fare con le due ruote elettriche. I consigli per un mantenimento giusto o per pedalare al meglio anche nella stagione fredda

Arriva l’inverno. E la vostra e-bike ha bisogno di essere riposta nel modo giusto per trovarsi pronta nella prossima primavera. Oppure volete continuare a pedalare in sicurezza anche in condizioni di freddo e ghiaccio. Con l’aiuto di Thok vi diamo alcuni consigli utili per avere sempre una e-bike perfetta.

E-bike inverno: la pulizia

Il primo passo è pulire a fondo la e-bike che si vuole riporre. Oltre al telaio, è importante concentrarsi su sospensioni e trasmissione utilizzando prodotti appositi (detergente sgrassante, pulitore freni, pulitore contatti elettrici, protettivo per sospensioni), che rimuovono grasso e sporco senza danneggiare la componentistica. Anche rimuovere la batteria e pulire bene la porta di ricarica e attacchi è consigliato dagli esperti Thok.

Finito il lavaggio, bisogna lubrificare la meccanica: oliare la catena, i cuscinetti dei pedali e utilizzare spray siliconico per proteggere e mantenere morbidi i paraoli della forcella e dell’ammortizzatore e il tubo-sella telescopico. Ma attenzione a non oliare parti come i dischi dei freni.

Proteggere la batteria dal freddo

Prima di tutto non è necessario smontare la batteria durante il periodo di fermo. A patto che la temperatura del garage o del luogo in cui tenete la bici sia tra i 10° e i 20 °C. In caso contrario, oppure in presenza di elevata umidità, meglio rimuoverla e riporla in un ambiente con le suddette caratteristiche.

Se non fosse possibile staccarla, possiamo proteggerla avvolgendo il tubo obliquo con una coperta e, in caso di umidità, anche con del nylon; esistono in commercio cover apposite in neoprene. Affinché non perda efficienza, meglio ricaricarla al 70% prima di spegnerla. Se la bici resta ferma, va riportata a quel livello ogni sei mesi e ricaricata completamente prima dell’uso.

Anche la posizione conta. mai appenderla al chiodo

La prima regola per chi “appende la bici al chiodo” è: non appendere mai la bici al chiodo. Tenerla in verticale, anche se riduce lo spazio occupato, non è infatti una buona idea. Meglio la posizione orizzontale, per evitare la formazione di aria all’interno del sistema frenate idraulico e la fuoriuscita d’olio dai cortechi della forcella.

Non occorre lasciare le gomme alla massima pressione ma è importante che siano gonfie e non bucate: diversamente si schiacciano e ne viene compromessa irrimediabilmente la forma. Con le gomme tubeless, durante i periodi di stop è buona norma girare di tanto in tanto le ruote per tenere il lattice in movimento ed evitare che si secchi.

Quando la bici è ferma va inserito il rapporto più lungo, in modo che le molle della trasmissione restino rilassate. In caso di cambio Shimano, la frizione va posizionata su off. Il tubo telescopico della sella deve essere completamente sollevato (posizione di riposo per la cartuccia) e le sospensioni sbloccate così da non tenerle sotto pressione ma in posizione rilassata.

Per chi non si ferma

Le batterie a ioni di litio si scaricano più velocemente alle basse temperature, quindi vanno caricate con maggiore frequenza. Allo stesso tempo è consigliabile non uscire con temperature inferiori ai -10 gradi. Perché il consumo batteria più veloce, sospensioni più rigide perché l’olio è meno fluido, freni idraulici anch’essi meno performanti. Utile è anche togliere pressione agli pneumatici rendendo la bici più guidabile su neve e ghiaccio. Prima di partire per la nostra uscita al freddo, meglio far fare un giro di riscaldamento alla bici pinzando frequentemente i freni e pompando sulle sospensioni per mettere in movimento i fluidi.

E-bike inverno, cosa fare al rientro

Tornati dal giro al freddo bisogna innanzitutto pulire a fondo la bici. Infatti d’inverno le strade sono ancora più sporche: oltre a fango, neve e ghiaia, la bicicletta incontra anche il sale. Poi lubrificare e oliare come spiegato in precedenza. Un occhio di riguardo per la batteria: prima di ricaricarla, riportare gradualmente (e senza utilizzare fonti di calore esterne) la temperatura intorno ai 20 gradi. Questo assicurerà prestazioni ottimali per l’uscita successiva. La ricarica della batteria a temperature troppo basse riduce la distanza massima percorribile.

