E-bike senza incentivi, ma c’è tanto da comprare sotto i 1.000 euro

E-bike senza incentivi in Italia, ma c’è molto da comorare sotto i 1.000 euro. La Francia dà fino a 4.000 euro a chi passa dall’auto alla bici elettrica, in Italia? A livello statale siamo fermi. Eppure c’è un mercato di e-bike a prezzi decisamente convenienti, sotto i 1.000 euro

In Italia siamo fermi al maxi incentivo voluto nel 2020 dal governo Conte bis. Dopo di quei soldi che hanno portato a un’impennata del mercato elettrico, si è visto molto poco. Su base nazionale anzi proprio nulla, eccezion fatta per un condono nella passata primavera. Sono rimaste iniziative locali, seppur lodevoli, ma di scarso impatto sistemico.

A Bologna per esempio si è deciso di finanziare fino a 500 euro sull’acquisto di bici elettriche e 1000 euro sulle cargo bike. Dal 13 settembre il bando online eroga contributi per il 50% della spesa sostenuta, fino ad esaurimento del fondo di 1 milione di euro. Una cosa ancora più piccola fa il comune di Arona. Ma insomma si va in ordine sparso, senza contare che il futuro governo non pare molto propenso verso l’elettrico.

Incentivi e-bike a rischio con il nuovo governo?

La futura premier incaricata Giorgia Meloni non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito delle e-bike, probabilmente per disinteresse verso le due ruote. Ma si ricorda bene che per Fratelli d’Italia il bando alle auto termiche nel 2035 sarebbe “un clamoroso autogol” che ridurrebbe l’Italia “a dipendere totalmente da Paesi, come la Cina, che hanno il quasi monopolio dei materiali e dei componenti per produrre e far funzionare le macchine elettriche, dalle batterie ai microchip”.

L’ultima proposta di Fdi è promuovere l’uso di carburanti alternativi e un “riequilibrio degli incentivi a favore di tutto il parco auto”, perché l’ecobonus vede “uno sbilanciamento a favore di auto elettriche ed ibride”. Inoltre è noto che la macchina guidata da Meloni è una MINI Cooper S a benzina turbo 4 cilindri e iniezione diretta da 192 CV.

Incentivi e-bike in Francia

Diversamente avviene in Francia dove Macron ha deciso un bonus fino a 4.000 euro da assegnare a chi rottama una vecchia auto per sostituirla con una e-bike. Una misura che tiene conto del reddito dichiarato dall’acquirente e quindi il bonus è inversamente proporzionale a esso.

Per noi italiani un “aiutino” così è solo un sogno. Tuttavia ci è modo ugualmente di spendere poco: sono molte le e-bike acquistabili sotto i 1.000 euro.

E-bike sotto i 1.000 euro, una carrellata

Una marca di riferimento è Nilox. La sua grintosa e-bicke J3 ha un prezzo che oscilla anche sotto ai 1.000 euro a seconda del rivenditore, e ha tante cose interessanti. Il telaio in alluminio con le sue colorazioni aggressive e uniche (un esempio sia la collab con Nationnal Geogrephic). Il punto forte sono le ruote fat da 20″ x 4″. Ruote che la rendono adatta a diversi terreni. Inoltre, dispone di un motore brushless da 250W high speed, con cinque velocità. Il motore comandabile tramite il display LCD presente sul manubrio. Ottimi anche i freni. L’autonomia la batteria da 36 V 8 Ah garantisce una durata fino a 45 km.

Sempre Nilox propone X5 decisamente cittadina e da realx che monta un motore da 250 W e ha un’autonomia di 45 km. Il telaio è in alluminio ed è tra le city e-bikes più comode sul mercato per gli spostamenti in piano, è priva di ammortizzatore. Il prezzo di vendita di questa e-bike è molto sotto i 1.000 euro: addirittura 680 euro.

E-bike Macwheel

Dall’altra parte c’è Macwheel Cruiser 550. Si tratta di un modello nato per l’utilizzo urbano ma che può seguirvi nel trekking leggero. Questo grazie al telaio in lega di alluminio da 24 kg totali e alle ruote grandi da 28″. Oltre a questo, vanta un buon sistema frenante e un motore brushless da 250W. Ottimo anche il cambio Shimano con 7 livelli di velocità. E Macwheel Cruiser 550 offre 6 livelli di controllo dell’assistenza della pedalata. La batteria da 360Wh garantisce una durata di utilizzo dai 60 agli 80 km in modalità assistenza elettrica, 30-40 km in modalità elettrica pura. Costo tra i 900 e i 1.000 euro, ma occhio ad alcuni “metà prezzo” in questo periodo.

Stesso costruttore e prezzo light, ma per una e-bike completamente diversa: Wrangler 600. Si tratta di una e-mtb che il costo di 1.000 euro rende piuttosto appetitosa. Ha ruote leggermente più piccole da 27,5″, tuttavia gode di una maggiore autonomia. Il motore brushless è da 350W.

Le offerte di Decathlon

Andando a dare un’occhiata a quanto offre Decathlon troviamo la Elops Original 920. E-bike urbana che arriva fino a 90 km di autonomia (assistenza abbassata a 17 km/h). Ha motore brushless da 250 W e batteria da 418 Wh e 36 V. Il costo è di 999 euro, anche a rate senza interessi.

Sempre da Decathlon si può acquistare la e-mtb Rockrider con motore centrale a un prezzo intorno ai 1000 euro. Il propulsore è tedesco, il Brose C, posizionato centralmente come sulle Stilus che sono e-mtb di livello superiore. La centralina del Brose C che troviamo sulla nuova Rockrider E-ST 500 V3 è però stata settata per garantire una coppia massima limitata a 58 Nm. Ad alimentare questo motore ci pensa una batteria da 420 Wh mentre i livelli di assistenza alla pedalata che si possono impostare tramite il display Ergo 500 sono tre: ECO, Standard e Boost. Sono tutte e-bike che si collocano sotto i 1.000 euro.

